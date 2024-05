Incidente cosmico: sta per esplodere una stella a miliardi di anni luce da noi ma gli effetti e ciò che accadrà lo vedremmo ad occhio nudo | Ecco quando e dove vedere

Le ricerche scientifiche e, soprattutto, le scoperte in ambito scientifico affascinano tutti i cittadini del mondo che hanno sete di conoscenza.

Ed anche la notizia di cui vogliamo darvi informazione rientra tra questi esempi appena fatti. Sì, avete capito benissimo. Gli scienziati hanno fatto una scoperta particolare che lascerà tutti a bocca aperta e senza fiato. Si tratta di qualcosa al di fuori di ogni immaginazione; è un evento raro che, quando avrà luogo, lascerà tutti con il naso all’insu.

Ebbene sì, un po’ come accade ogni qualvolta si attende uno sciame di stelle cadenti, per esempio, ad agosto, durante le notti di San Lorenzo, per intenderci. Certo, ci sono degli spettacoli celesti anche diversi. Poniamo il caso di quello avvenuto pochissimo tempo fa e che ha visto coinvolti, eccezionalmente, tutti i cittadini italiani.

parliamo dell’Aurora Boreale, la “Signora dei cieli”, che pochissimi giorni fa ha incantato tutti, da Nord a Sud, isole comprese. Grazie alla forte tempesta geomagnetica di quel periodo, infatti, i cieli notturni italiani si sono colorati, offrendo uno spettacolo davvero unico. Gli scienziati, però, promettono che l’evento futuro avrà dell’incredibile.

Ebbene sì, dopo aver studiato alacremente, per tanto tempo sono concordi nel sostenere che una nova darà spettacolo in tempi brevi. Sarà un event affascinante, mai visto prima d’ora, dato che qualcosa del genere avviene soltanto all’incirca ogni 80 anni. Ebbene sì, saremo tra i fortunati che potranno assistervi anche ad occhio nudo.

T Coronae Borealis: la stella che sarà visibile a tutti.

T Coronae Borealis detta anche T CrB, è risultata visibile ben 78 anni fa. Poi, nessuno più ha potuto vederla in questi lunghissimi anni passati. ora, però, secondo gli scienziati è il momento giusto! Questa nova si trova a 3 mila anni luce di distanza da noi e, ovviamente, dal Pianeta che abitiamo. Per la precisione si trova nella Corona Settentrionale.

Quest’ultima è anche chiamata Corona Boreale. Ma cosa succederà? E perché sarà csì facilmente visibile che non si avrà bisogna neppure di un binocolo o di un cannocchiale per vederla? Beh, la risposta è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Abbiamo già accennato che questa è visibile ogni 80 anni circa.

Ciò avviene perché questa stella che fa parte di un sistema binario, ovvero una nova bianca ed una nana rossa, dopo essere esplosa, assumerà la stessa luminosità della stella polare. Insomma, brillerà in cielo per parecchio tempo. E questo, secondo quanto riportato dagli scienziati, avverrà entro il prossimo mese di settembre. Segnatevi la data perché sarà uno spettacolo unico.