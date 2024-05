SpaceX: dopo tutti i successi ottenuti ora escono i reali problemi, allarme rosso dagli scienziati | Potrebbe accadere un disastro globale

SpaceX quest’anno compie ben 22 anni e, in tutto questo tempo, si è resa protagonista di eventi e gesta davvero importanti che hanno sbalordito il mondo.

Il suo fondatore e CEO, come ben sapete, è Elon Musk, che nell’ultimo periodo ha rubato la scena mondiale con l’acquisizione di Twitter, il suo cambio di nome ed identità, e con esternazioni al limite dell’immaginazione. Questa azienda privata vanta numerosissimi primati in ambito spaziale, come il Falcon 1, che è stato il primo razzo privato ad essere lanciato in orbita.

Collabora anche con la NASA, in particolar modo sotto l’aspetto del rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale. E, poi, come non menzionare Starlink, quella che possiamo definire come una costellazione di satelliti lanciati in orbita tramite il Falcon 9 e che dal 2019 sono ancora in costruzione. Se ne aggiungono di diversi ogni anno.

In pratica, si tratta di quel trenino di puntini luminosi che, di tanto in tanto, tengono tutti i cittadini del mondo con il naso all’insù al loro passaggio. Nonostante sia qualcosa di artificiale, il loro passaggio desta sempre meraviglia e stupore in tutti, un po’ come accade quando si notano le stelle cadenti o i bolidi passare sui cieli sopra le teste di tutti.

Questi satelliti servono affinché i cittadini possano usufruire della connessione satellitare a banda larga in modo che tutti possano collegarsi ad internet superando le difficoltà delle connessioni tradizionali. E c’é da dire che ci stanno riuscendo. Ma, dovete sapere che i problemi non mancano ed ora gli scienziati si stanno facendo sentire e non poco.

Starlink: allerta massima degli scienziati per un disastro dalle proporzioni enormi.

Ebbene sì, avete capito benissimo. L’utilità di questa costellazione di satelliti è indubbia, ma, purtroppo, il loro stare in orbita può mettere a serio rischio l’incolumità degli esseri viventi sulla Terra. Gli scienziati hanno lanciato l’allarme subito dopo un evento che li ha preoccupati e non poco e che è avvenuto verso la fine dello scorso mese di gennaio.

In pratica, a Berlino sono caduti dei frammenti di meteorite. Tutto ciò è avvenuto perché un asteroide, il 2024 BX1, ha impattato con la nostra atmosfera. La fortuna ha voluto che l’evento fosse stato segnalato in tempo, più o meno un’ora e mezza prima, e tutti hanno potuto posizionarsi al meglio per ammirarlo. Purtroppo, però, a causa della, ormai, enorme presenza di satelliti del genere, sarà sempre più difficile accorgersene.

E ciò comporta seri rischi per l’incolumità degli esseri viventi. Sì, perché la loro presenza massiccia va ad ostacolare l’osservazione astronomica che è quella per cui fenomeni come quello di Berlino vengono divulgati alla Comunità Scientifica ed ai cittadini. Bisogna, pertanto, continuare a costruire telescopi in grado di superare le interferenze di questi satelliti e, soprattutto, cercare di collaborare con le aziende loro proprietarie per metter su delle misure che ne limitano gli impatti.