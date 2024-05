Ray-Ban Meta: gli occhiali smart super connessi implementano le loro funzioni sui Social | Ora potranno fare questa cosa assurda

Gli smart glasses di Ray-Ban Meta hanno appena ricevuto un importante upgrade. Vediamo insieme quali sono le ultime novità.

Nuove funzionalità in arrivo per gli smart glasses Ray-Ban Meta. L’azienda di Facebook cerca di spingere gli occhiali intelligenti che, tranne per qualche occasionale influencer e per qualche nababbo iper tecnologico, non hanno avuto grande diffusione nella popolazione. Gli smart glasses adesso vengono ‘migliorati’, si tenta di renderli più 2,0, più generalmente utili.

In particolare Meta ha introdotto delle nuove funzioni rivolte a consentire una maggiore interazione coi social media e con lo streaming di musica e servizi tv. Come funziona? Principalmente tramite comandi vocali.

Un esempio viene fornito dal comando vocale per condividere al volo una Instagram story. Si esclama, ad alta voce: “Meta, condividi la mia ultima foto su Instagram”. Gli occhiali procedono allora alla pubblicazione istantanea dell’ultima (o delle ultime) immagini.

Se invece si desidera semplicemente ‘postare’ qualcosa di nuovo sulla propria home page di Instagram, occorre ripetere: ‘Meta, posta una foto su Instagram’. Verrà condivisa una foto recente scelta a caso nella propria carrellata. Occorre certo domandarsi quanto sia naturale tutto ciò; specie in pubblico, specie tra le persone, sclamare una simile espressione ad alta voce risulta alquanto straniante, certo più macchinoso che utilizzare l’intimità di un semplice cellulare.

Tutte le nuove funzionalità per gli smart glasses firmati Meta

Ma non è tutto, perchè Meta ha annunciato nuove funzionalità, non solo limitate ai Social. Di maggiore interesse (e praticità?), l’opzione presentata di ascoltare musica tramite Amazon Music. Nuovamente il comando vocale è sempre lo stesso; ‘Meta, riproduci Amazon Music’. L’audio viene trasmesso tramite il sistema audio già presente all’interno degli occhiali stessi, col volume regolabile tramite comandi anche tattili.

Sempre nello stesso ambito, affermando ‘Meta, riproduci il Daily Calm‘, è possibile avere a disposizione appositi esercizi di meditazione e rilassamento, onde godere di una pausa dal lavoro e/o dallo stress. Si tratta, in questo caso, di una modalità disponibile su abbonamento, un ‘plus’ che si mira ad espandere ulteriormente.

Infine, come poteva mancare l’IA? Gli occhiali Ray-Ban hanno infatti ricevuto quale implementazione una forma di intelligenza artificiale multimodale; insomma anche gli smart glasses hanno il loro assistente, capace in teoria di tradurre scritte in lingue straniere, di descrivere eventuali oggetti e di riconoscere i punti di interesse. Un aiuto interessante per chi viaggia in paesi lontani.