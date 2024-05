Netflix, che sorpresa: è appena stato pubblicato il catalogo e le novità sono incalcolabili | Ecco le migliori da non perdere assolutamente

Netflix ha annunciato le serie tv e i film in prossima uscita il prossimo giugno. Tante novità, specie a tema nipponico.

Quali novità sono in attesa per chi è un utente di Netflix? Tra serie tv, film, vecchi e nuovi arrivi non manca materiale col quale intrattenersi. Vediamo insieme alcune delle novità maggiormente attese. Ad un prezzo, lo ricordiamo, ormai tra i più bassi in circolazione: 5,99 al mese, sebbene con stacchi pubblicitari occasionali.

Si parte innanzitutto con ‘Under Paris‘, un film su un pericoloso squalo che si aggira nel fiume Senna, intenzionato a pappare gli atleti di un triathlon a breve previsto nella città. Sempre nell’ambito degli horror ‘Trigger Warning‘ vede la nota Jessica Alba gestire un bar in un ambiente fosco e dominato dalla criminalità.

Segue l’OAV Baki Hanma VS Kengas Ashura che mescola la serie di arti marziali ‘Baki’ con il manga, sempre di sport ‘a contatto’ Kengan Ashura. Il primo tratta del campione di lotta clandestina Baki Hanma, il secondo dell’impiegato Kazuo Yamashita, coinvolto negli incontri ‘Kengan’ delle multinazionali nipponiche. Un crossover molto atteso.

E rimanendo sempre nell’ambito giapponese occorre segnalare Ultraman: Rising. Una Tokyo sotto attacco da parte di innumerevoli mostruosità marine viene protetta dal ‘mitico’ Ultraman, un supereroe nella vita normale, un ‘semplice’ campione di baseball. Ultraman in particolare dovrà sconfiggere un mostro di dieci metri in grado di emettere fuoco & fiamme.

Le serie TV in prossima uscita su Netflix, una breve guida

A livello invece di sceneggiati televisivi debutterà, il prossimo 6 giugno 2024, la terza stagione di Sweet Tooth. Le origini dell’Afflizione, gli ibridi, i ragazzi lupo… Una stagione attesa da molti. In un ambito completamente diverso invece ‘Gangs of Galicia‘ vede un’avvocata spagnola aggirarsi in un ambiente criminale caratterizzato dai traffici di droga dal Sud America.

Ritornando invece nell’ambito giapponese Rising Impact racconta la storia di un ragazzo fanatico di baseball che, a seguito dell’incontro con una giocatrice di golf, scopre di poter applicare le proprie competenze a questo differente sport. Palline, buche, scuola, partite senza esclusione di colpi… Un anime che ha davvero un po’ di tutto. Il maga da cui è tratto ha spopolato in Giappone, è molto noto.

E infine, con un tuffo retronostalgico nel passato, ecco ‘That ’90s Show‘, ambientato nel Wisconsin del 1996. Una storia di formazione, in un passato oggigiorno straniante; più di trent’anni or sono.