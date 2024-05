Auto e moto con sistema Keyless: la verità inquietante di come facilmente possono rubarti il tuo mezzo senza fare danni o rumori | Come difendersi

Brutte, anzi, bruttissime notizie per tutti coloro i quali sono in possesso di automobili e moto moderne che hanno chiavi digitali per apertura auto e loro avviamento.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ed è la sicurezza di queste a far più paura. Questo perché è vero che questa tecnologia da un lato facilita il compito di automobilisti e motociclisti, ma, dall’altro, rende la vita molto, ma molto facile anche ai ladri. E chi ha già sperimentato questa situazione di disagio non fa altro che rimpiangere le automobili con apertura con chiave.

Crediamo che le ricordate tutti. Bisognava inserire le chiavi nella serratura della portiera per aprire la macchina e, poi, bisognava inserirle nel quadro e girarle per avviarla. Un po’ di tempo dopo, pochissimi anni or sono, sono arrivate le automobili che si aprivano tramite telecomando. Sono state proprio queste le apripista alla nuovissima tecnologia.

Certo, i ladri anche quando c’era l’apertura manuale dell’auto scorrazzavano in giro, su tutto il territorio nazionale, a rubare. Scassinavano le portiere, le mettevano in moto e fuggivano più veloci della luce per non farsi beccare. Purtroppo, però, con la nuova tecnologia è stato facilitato il lavoro anche a questi criminali.

E, ovviamente, in loro soccorso arriva la tecnologia stessa. Avete capito benissimo. Purtroppo i casi di furti di queste aut sono in aumento. Ed in più, non si sente più rumore di scassinamento e le attività illecite sono anche maggiormente veloci e facili. Insomma, si corre il rischio di ritrovarsi senza auto senza che nessuno se ne accorga. Vediamo il perché!

Auto con sistema Keyless: i ladri hanno vita facile per portale via.

Come abbiamo già accennato, questo tipo di chiavi hanno fatto sì che gli utenti avessero vita facile nell’aprire e nel mettere in moto le proprie automobili. Purtroppo, però, nonostante rappresentino qualcosa di positivo, c’è da dire che ci sono delle criticità, anche sostanziose, che vanno ad intaccare quella che è la loro importanza. E tali problematiche sono quelle che fanno gola ai ladri.

Ed il tutto è dovuto, senza ombra di dubbio a quella che è la loro comunicazione wireless, in pratica, quella che consente di aprire.lauto senza diver fare uso di chiavi. Purtroppo, però, proprio questa comunicazione, tramite segnale radio, è quella che viene sfruttata dai criminali per svolgere il loro “lavoro“. Ed i metodi utilizzati sono ben due. Il primo è chiamato replay e, come si può evincere dal nome stesso, si tratta di una replica del segnale radio che è stato registrato prima.

In questo modo gli hacker hanno facile accesso all’automobile. Il secondo, invece, conosciuto come attacco relay, vede protagonisti due dispositivi. Il primo “acchiappa” il segnale radio emesso, mentre il secondo lo invia alla vettura. In questo modo, il ladro potrà aprirla anche quando è più lontano dalla vettura. Pensate che anche i sistemi di crittografia dei codici delle chiavi sono stati minati dall’intervento degli hacker.