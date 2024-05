AirTag 2: il tracker di Apple dai mille usi torna con nuove funzioni, design e colori | Quando arriva e come averlo subito senza attese

Erano tra i dispositivi maggiormente attesi dagli utenti di tutto l’ecosistema dell’azienda di Cupertino ed ora stanno diventando realtà.

Stiamo parlando degli AirTag di seconda generazione. Come ben sapete, si tratta di gadget che servono affinché possano essere tracciati altri dispositivi Apple, ma anche oggetti in genere e bagagli. E tutto ciò avviene tramite l’utilizzo dell’applicazione “Dov’é“. E possiamo dire, senza timore di essere smentiti che in questi anni, dal 2021, hanno svolto bene il loro dovere.

Pensiamo, ad esempio, a quanti hanno posizionato questi tracker sui collari dei loro animali domestici ed hanno potuto ritrovarli dopo che questi erano scappati o si erano persi durante passeggiate nei boschi. Altri utenti, invece, sono riusciti a rintracciare la posizione esatta dei loro bagagli durante i loro viaggi in aereo, ad esempio.

E di altri esempi ne potremmo fare a iosa, ma la lista sarebbe troppo lunga e, soprattutto, anche molto, ma molto noiosa. Insomma, quel che c’é da dire è che si tratta di device molto utili per tutti gli utenti. Certo è che, in questo periodo di loro attività, soprattutto al momento del loro debutto, non sono mancate diverse polemiche.

E queste riguardavano sempre il tracciamento indesiderato. Ma Apple ha post subito rimedio a questa situazione incresciosa, mettendo su delle funzionalità per evitarlo. Ora, però, la scena la sta rubando, come già accennato propri in apertura, la seconda generazione di questi gadget. Scopriamo insieme le nuove caratteristiche e la loro data di arrivo.

La seconda generazione di AirTag avrà nuove funzionalità ed anche nuovi colori!

Potremmo dire che ci siamo, che siamo in dirittura di arrivo e presto, molto presto, arriveranno questi piccolissimi ma potentissimi dispositivi tanto amati dagli utenti di tutto il mondo. Innanzitutto, vi riveliamo quello che è il loro nome in codice: B589. Gli aggiornamenti e le novità saranno davvero tantissime e tutte verranno apprezzate molto dagli utenti.

Secondo le indiscrezioni dei vari leaker presenti sulla scena mondiale e secondo quanto trapelato, questi nuovi gadget avranno un nuovo chip in grado di apportare delle funzionalità di localizzazione super avanzate. In pratica, questi tracker diventeranno ancora più precisi di quanto lo siano adesso. Inoltre, anche la batteria sarà più duratura. E non finisce assolutamente qui!

Sì, perché anche gli altoparlanti saranno di gran lunga migliori ed anche molto, ma molto più potenti. Le colorazioni saranno ancor più belle ed oltre al bianco arriveranno quella verde e quella viola, ad esempio. Non ci resta altro da fare che attendere la loro data di lancio che, sempre secondo le indiscrezioni dei leaker, dovrebbe arrivare entro la prima metà del prossimo anno!