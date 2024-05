AI come trainer: nel mondo del calcio un nuovo traguardo, ha insegnato a giocare alla perfezione a questi due robot | Il risultato è spettacolare – [VIDEO]

Che l’Intelligenza Artificiale fosse entrata prepotentemente nelle vite di tutti i giorni della stragrande maggioranza degli utenti era cosa ampiamente risaputa.

Ne abbiamo viste di cotte e di crude. Parliamo sia dei chatbot che aiutano gli utenti a fare ricerche, riassunti e che interagiscono tra loro. Per non parlare, poi, dei vari tool che da un solo testo, anche risicato, tirano fuori delle immagini o dei video stupendi che sembrano reali per quanto sono fatti bene. E la lista sarebbe ancora molto, ma molto lunga. Si, perché ce ne sono per tutti i gusti, anche per chi deve ristrutturare casa, ma non vuole sborsare un solo euro per gli interior designer.

Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, non mancano le polemiche. E queste riguardano sia la tutela della privacy che, secondo alcuni, è bassa o addirittura inesistente, sia la sfera etica. In questo caso,si pensa che presto l’intelligenza Artificiale implementata nei robot umanoidi come quelli creati da Tesla, possa andare a sostituire gli esseri umani nello svolgimento quotidiano del loro mansioni, andando ad aumentare quella che è la disoccupazione mondiale.

Ovviamente, chi sta investendo in questa tecnologia tiene a precisare che questi robot andranno a coadiuvare i lavoratori e li sostituiranno soltanto nello svolgimento dei lavori maggiormente pericolosi. Tornando al discorso dell’AI, c’è da dire che uno dei colossi tech che più sta investendo in questa è, sicuramente, Google con la sua azienda Deepmind. Ed è proprio quest’ultima la protagonista di ciò che vogliamo raccontarvi.

E si è avvalsa della collaborazione di un’altra azienda. Parliamo della Robotis. Il progetto in questione ha invaso il mondo calcistico, uno di quelli più amati dagli utenti di tutto il mondo e che li tiene i collari ore ed ore in un anno dinanzi allo schermo del proprio smart TV per seguire le vicende dei loro beniamini. La notizia sta destando molto scalpore sul web e c’è anche una testimonianza video.

L’intelligenza Artificiale ha insegnato ai robot a giocare a calcio!

È proprio così. Si tratta di ben due robot alti 51 centimetri e pesanti solo 3 chili e mezzo. Ed hanno anche delle articolazioni. In questo caso sono ben 20. Sono stati istruiti dall’Intelligenza Artificiale ed hanno giocato bene cinquanta partite uno contro uno in un campo da calcio, ovviamente, più piccolo di quello tradizionale. Ovviamente, l’Ai è quella sviluppata dall’azienda californiana Deepmind.

Il progetto in questione prende il nome di OP3 e, secondo quanto erano parte integrante di esso, ha dato dei risultati davvero soddisfacenti. È stato anche pubblicato sulla rivista scientifica Science Robotics. Certo i movimenti di questi robot possono destare anche sorrisi di ilarità dato che non sono davvero più così lineari e fluenti. Anzi, possiamo dire che risultano anche essere goffi ed impacciati nella maggior parte dei casi.

L’apprendimento, però, all’inizio è stato virtuale. In pratica, hanno appreso i fondamenti del gioco del calcio e, poi, grazie alla telecamere poste sulla loro testa, hanno avuto la possibilità di mettere in pratica tutto ciò che avevano imparato. Certo, al momento la loro precisione sotto porta non è delle migliori, ma hanno ampio margini di miglioramento. Quel che è certo è che si può star tranquilli prima che i robot sostituiscano i calciatori in carne ed ossa.