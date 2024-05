Africa, è ora di dirsi addio: il continente si sta staccando dalle altre terre divenendo un’isola circondata da uno sconfinato oceano | ESA lo dimostra – VIDEO

La notizia che è giunta sino a noi nell’ultimo periodo lascia davvero tutti senza fiato e potremmo anche dire che incute un po’ di timore!

Sì, perché si parla del Continente Africano e della nascita di un’isola circondata da un Oceano enorme. Ebbene sì, avete capito proprio bene. Dovremmo dimenticarci di quello che è l’Africa adesso ed iniziare a comprendere che si sta inesorabilmente ed anche molto velocemente distaccando per andare a formare qualcosa di totalmente diverso.

Non sono pensieri o congetture di pseudo esperti quelle che stanno girando in questi giorni. Bensì, si tratta di notizie vere, con fondamento scientifico, provenienti direttamente dall’ESA (Agenzia spaziale europea). E queste hanno come protagonista principale l’EARS, ovvero, la East African Rift System. Questa, come risaputo, è una faglia, una frattura enorme.

Pensate che è lunga tantissimi chilometri, nell’ordine delle migliaia, ed attraversa tantissime nazioni. pensiamo, ad esempio, al Kenya ed all’Etiopia, ma anche al Malawi, al Mozambico, al Ruanda ed all’Uganda. E non sono solo queste. Sì, perché sono interessate da questa profonda e lunga spaccatura anche nazioni come lo Zambia, la Tanzania, il Burundi e la Repubblica Democratica del Congo.

Insomma, si tratta di numerosissime nazioni e di una popolazione che ha numeri enormi. Ecco il motivo principale per cui questa notizia sta destando preoccupazione e paura. A corredo di quanto asserito, l’ESA ha anche fornito dei video che testimoniano quanto sta accadendo. Insomma, la spaccatura non è controllabile e sta avvenendo sotto i nostri occhi.

L’Oceano spaccherà in due il continente africano e lo circonderà.

E tutto ciò avverrà proprio a causa di quella frattura che si sta, via via, ingrossando ed allargando: la East African Rift System. Ebbene sì, le due placche che vanno a formare il continente africano si stanno sempre più allontanando. La prima è più piccola ed è chiamata placca somala, mentre la seconda, più grande, è chiamata placca nubiana.

E questa è una notizia risalente a circa 20 anni fa. Nel 2018, poi, un altro studio, rivelava che proprio la EARS sarebbe stata la responsabile unica di questa spaccatura in due del continente che, di conseguenza, sarebbe stato circondato dall’Oceano, andando a formare un’isola vera e propria. Questa notizia, però, deve essere presa con le pinze.

L’Oceano andrà a impossessarsi di una spaccatura, ma di quella tra la faglia somala e quella nubiana. Ciò sta già accadendo sotto i nostri occhi. Le due placche, infatti, si stanno allontanando sempre più di qualche millimetro ogni anno. Pertanto, una separazione netta delle due placche e l’arrivo dell’Oceano è previsto tra oltre 5 milioni di anni.