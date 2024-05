Un Game Boy con 5.000 titoli già installati: gli amanti del gaming resteranno a bocca aperta con questa mini console ricaricabile | Oggi in offerta, non costa nulla

Quella di cui vogliamo parlarvi, questa volta, è una notizia fantastica, in particolar modo per tutti coloro che sono appassionati del gaming, lo amano.

Ebbene sì, perché c’é una nuova mini console gioco che sarà in grado di stupire tutti. Chi la avrà tra le mani se ne innamorerà al primo colpo e non la lascerà più. Dovete sapere che ha più di 5 mila titoli di giochi già installati al suo interno. E, poi, lo schermo è a colori nonostante sia dal gusto un po’ vintage, diciamo. Inoltre, c’é anche una batteria integrata.

Dovete sapere che proprio oggi la potrete trovare in offerta ad aspettarvi, facendo bella mostra di sé, all’interno del sito web ufficiale del colosso tech e-commerce Amazon. Si tratta di un’offerta davvero assurda per questo dispositivo portatile per il gaming a marchio Nitebeam. Una volta acquistata e ricevuta, è compreso anche il reso entro i 30 giorni successivi.

La disponibilità di questo prodotto è, praticamente, immediata; il giorno seguente all’acquisto, la confezione sarà già in casa. Ovviamente, per quanti sono iscritti al programma Prime di Amazon, la sua spedizione sarà, come sempre del resto, completamente gratuita. Non resta altro che approfittare di questa promozione, soprattutto se si è appassionati dei giochi di un po’ di anni fa.

Come abbiamo già avuto modo di accennare in apertura, quando la si accenderà si troveranno oltre 5 mila giochi inclusi. Per la precisione, questi, sono circa 5400. Un numero davvero elevatissimo. Ma andiamo a scoprire, insieme, quali sono le sue caratteristiche e, soprattutto, qual è il costo a cui è proposta. Vi diciamo subito, però, che è molto, ma molto economico.

Vi presentiamo la console di gioco portatile ANBERNIC RG35XX

Il suo aspetto è molto, ma molto simile ad un Game Boy, il dispositivo che ha fatto letteralmente impazzire tantissimi utenti in tutto il mondo. E’ prodotta completamente in plastica ed il produttore ne consiglia l’utilizzo dai 6 anni in su. Ha uno schermo, a colori, da ben 3,5”. Grazie, poi, alla sua enorme batteria, si potrà giocare per ben 6 ore consecutive senza alcun problema.

La batteria è da 2100 mAh. Passiamo al lato memoria. Per quanto riguarda la Ram ci sono 256 MB, mentre per quanto riguarda la memoria interna, questa è da 64 GB. Ma si potrà espandere fino ad un massimo di 512 GB. Oltre la console, all’interno della confezione, troverete il cavo di ricarica USB Type C, una pellicola protettiva per lo schermo ed anche il manuale con le istruzioni per l’uso.

Supporta, poi, tantissimi formati di giochi, compresi quelli della PS1. Il suo costo in promozione è al di sotto dei 100 euro. Si parla, infatti, di soli 87,77 euro. Insomma, è una cifra davvero irrisoria per portarsi a casa un device dal sapore vintage che farà ritornare indietro nel tempo quanti lo vorranno. Ovviamente, come tutte le promozioni, anche questa è a tempo e bisognerà sbrigarsi prima che termini.