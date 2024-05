LIDL sconfigge le Zanzare: nessuno vivrà più l’incubo di essere morso e molestato in casa | Dalle zanzariere ai sistemi elettronici tutto a pochi euro

LIDL, ormai, è proiettata a quella che è la stagione estiva alle porte che, come ben sapete, per i meteorologi arriva il prossimo primo giugno.

Le giornate si sono già allungate di parecchio, complice anche quello che è stato il cambio di orario, avvenuto alla fine dello scorso mese di marzo. Oltre essersi allungare, poi, sono diventate anche più calde e ciò ha fatto sì che iniziassero ad invadere tutti gli spazi, anche quelli casalinghi, gli insetti che faranno dannare tutti per i prossimi mesi. Sappiamo tutti quanto siano fastidiose, ad esempio, le zanzare.

Ecco che, però, LIDL, la grande catena di distribuzione attiva nel settore discount, ha pensato anche a questo. Si, perché ha riservato un enorme spazio, all’interno del suo nuovo volantino, ad uno speciale dedicato all’estate, alle abitazioni ed alla dura battaglia contro le zanzare che in molti, nel nostro paese, stanno già facendo.

C’é di tutto e di più in questo speciale evento promozionale. Si troverà tutto ciò di cui si ha bisogno e, ovviamente, bisognerà sfogliare un po’ di pagine di questo volantino, quelle, per intenderci, dedicate ai prodotti alimentari, ma anche quelle dedicate al giardinaggio, al campeggi ed alla moda. Vediamo, allora, cosa ha pensato LIDL per tutti.

LIDL batte le zanzare: tanti prodotti in promozione per dire addio a questi fastidiosi insetti.

Ebbene sì, ne abbiamo parlato ampiamente nelle righe precedenti. ora, però, è la volta di conoscere quali sono questi prodotti che LIDL ha pensato per gli utenti e che questi ultimi potranno trovare all’interno degli scaffali dei supermercati appartenenti alla catena che sono dovunque sul territorio italiano. Iniziamo subito con la Zanzariera A Tenda Per Porte 100 x 220 Cm. Si può montare sia tramite fascetta adesiva che tramite fascia a strappo. La prima è molto più duratura.

Nella confezione troverete anche dei piccoli pesi in modo che questi possano aiutarvi a stendere al meglio la zanzariera. Il suo costo? 4,99 euro alla confezione. Passiamo, ora, alla Zanzariera Scorrevole Per Finestre. La sua altezza misura 50 cm, mentre la sua larghezza può variare dai 70 cm ai 130 cm. Il costo è di soli 11,99 euro. Altro giro, altra corsa ed ecco a voi la Zanzariera Magnetica Per Finestre, 110 x 130 Cm. Si fissa tramite fascette magnetiche ed adesive ed è resistente sia agli agenti atmosferici che ai raggi UV. In questo caso, il prezzo a cui è proposta è di 14,99 euro.

Passiamo, ora, alla Zanzariera Per Finestre O Zanzariera A Pavimento. Nella confezione, a seconda della tipologia scelta, avrete due pezzi delle misure di 130X150 centimetri per le finestre e di 130X220 cm per quelle a pavimento. Anche queste sono super resistenti e possono essere installate tramite fascia a strappo. Il costo per ogni confezione è di 2,99 euro. Infine, LIDL propone anche le Candele Alla Citronella.

Ogni candela ha un costo di 2,99 euro. Poi c’é la lampada insetticida con cavo da 1,5 metri ed anello per appenderla a soli 12,99 euro. Infine, ecco la Lampada Insetticida Led Da Presa, con Led la cui durata è di 30 mila ore, pulsante per l’accensione e sensore crepuscolare. Tutti i prodotti di cui vi abbiamo parlato sono prodotti dalla Livarno Home e sono garantiti, come al solito ben 3 anni. Bisogna sbrigarsi perché questa promozione termina domenica 26 maggio.