iPhone 16 Pro Max e la nuova gamma: dimensioni esagerate, OS stravolgente e nuove versioni Slim e Fold | Apple inarrestabile

Quello che sta venendo fuori negli ultimissimi giorni riguardo i nuovi iPhone 16 Pro Max ha davvero dell’incredibile, fuori da ogni immaginazione.

Sono le ultimissime settimane che ci separano da quella che è la WWDC Apple che si terrà a metà giugno proprio all’Apple Park di Cupertino. Questa darà il la alle versioni beta per gli sviluppatori prima e per tutti, poi, di quelli che saranno i nuovi sistemi operativi dell’ecosistema dell’azienda, ora, guidata da Tim Cook.

Ma, come al solito, non mancano le indiscrezioni che narrano le vicende dei nuovi iPhone che saranno presentati a settembre. In realtà, queste sono già iniziate ad arrivare lo scorso mese di ottobre. Ora, però, man mano che ci si sta avvicinando alla loro presentazione al mondo, come accade ogni anno, stanno diventando sempre più insistenti.

Ed ora, ecco arrivare qualcosa di assurdo che riguarda la versione Pro Max di questi nuovi smartphone della mela morsicata. In particolar modo, le indiscrezioni si stanno soffermando sempre più a quelle che sono le dimensioni di questi dispositivi. Saranno molto, ma molto più grandi di quelle degli iPhone che li hanno preceduti lo scorso anno.

Pensate che gli iPhone 15 Pro Max hanno schermi da 6,7”. Gli iPhone 16 Pro Max, invece, potranno contare su schermi da ben 6,9”. Anche le batterie saranno più grandi e, poi, farà il suo debutto ufficiale il nuovissimo chip A18 Pro che si basa sull’ultimo chip in ordine di arrivo, già montato sugli iPad Pro 2024. Parliamo del chip M4. Ma non è assolutamente finita qui. Di novità ce ne sono davvero tantissime.

Ecco tutto ciò che c’é da sapere: dalle dimensioni ai sistemi operativi fino ad arrivare alle nuove versioni più sottili e quelle foldable!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ce ne sono tantissime di indiscrezioni in questo momento. E se quelle maggiori che riguardano gli iPhone 16 Pro Max le abbiam già sviscerate, ne restano ancora altre che vi faranno viaggiare sulle ali della fantasia. Innanzitutto, per quanto riguarda gli iPhone 16, ci sarà la Ram da 8GB. Per le versioni Pro e Pro Max, invece, si troveranno obiettivi periscopici 5X. E non è affatto finita qui!

Come ben sapete, infatti, si parla da tempo dell’arrivo di iPhone SE4. Questo, stando a quanto riportato ultimamente da alcuni leaker, potrà contare su una fotocamera da 48 megapixel e su un display da 6,1”. Il suo arrivo è previsto nel 2025. Stesso anno di arrivo, poi, per altri device; ed anche questa volta sono smartphone.

Parliamo degli iPhone 17 e delle loro versioni Pro e Pro Max. Queste avranno tre fotocamere da 48MP ed anche la selfiecamera avrà lo stesso obiettivo. In questo frangente, poi, farà il suo ingresso anche un design molto più sottile rispetto a quelli visti fino ad ora. Ma sarà nel 2026 che arriverà il primo iPhone foldable della storia! E questo avrà uno schermo esterno da 6”, mentre quello interno sarà da 8.