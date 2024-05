PostePay: se sospetti di essere truffato chiama subito l’assistenza | Tutti i numeri da contattare

I n

PostePay è una carta prepagata molto diffusa in Italia, utilizzata da milioni di persone per effettuare pagamenti online e in negozio. Come qualsiasi strumento di pagamento, però, PostePay può essere soggetta a tentativi di truffa.

La sicurezza è una priorità assoluta quando si tratta di gestire il proprio denaro online e, proprio per questo, PostePay offre numerose soluzioni per proteggere i propri utenti dai tentativi di frode.

Se sospetti di essere stato vittima di una truffa, è importante agire rapidamente per tutelarti e contattare l’assistenza: vediamo quindi insieme tutti i numeri da contattare per ottenere supporto immediato da PostePay.

PostePay: i numeri di assistenza

Quando si sospetta una frode su PostePay, il primo passo da compiere è chiamare il numero verde dedicato all’assistenza. Il numero da contattare per il blocco delle carte, la gestione del codice dispositivo conto e la cancellazione del codice PosteID è 800.003.322. Questo servizio è essenziale per prevenire ulteriori utilizzi fraudolenti della propria carta e dei propri dati finanziari.

Il numero verde 800.003.322 è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. È gratuito e può essere utilizzato per diverse esigenze legate alla sicurezza del proprio conto PostePay. In particolare, si può richiedere il blocco immediato della carta in caso di smarrimento, furto o sospetta frode. Inoltre, questo numero è utile per la cancellazione del codice PosteID, fondamentale per accedere ai servizi online di Poste Italiane in maniera sicura.

PostePay: cosa fare in caso di truffa

Se sospetti di essere stato vittima di una truffa, è importante:

bloccare la tua carta PostePay il prima possibile. Puoi farlo chiamando uno dei numeri sopra elencati o accedendo al tuo conto online.

Denunciare la truffa alle autorità competenti. Puoi farlo recandoti presso la più vicina stazione di polizia o carabinieri.

Contattare l’assistenza clienti di PostePay per ricevere assistenza.

PostePay è un mezzo di pagamento sicuro, ma è importante essere consapevoli dei rischi di truffa. Grazie al numero verde 800.003.322, PostePay offre un servizio di assistenza completo per il blocco delle carte, la gestione del codice dispositivo conto e l’assistenza sui prodotti di finanziamento e risparmio postale. Se sospetti di essere stato vittima di una truffa, non esitare a contattare l’assistenza clienti di PostePay: la rapidità nella gestione di queste situazioni può fare la differenza!