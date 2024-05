Orologi 2024: ecco i segnatempo di lusso che sono un vero gioiello al polso di ogni uomo per distinguersi in ogni occasione | Classifica spettacolare

Gli orologi da polso hanno sempre segnato la moda in tutti i tempi ed in tutte le Nazioni del Mondo; sono oggetti super apprezzati.

In alcuni casi, poi, sono veri e propri oggetti di lusso e di novità ce ne sono davvero tantissime. Sì, perché nell’ultimo periodo ne sono state lanciate davvero molte e stanno letteralmente facendo girare la testa a tantissimi cittadini in tutto il mondo. Si tratta di orologi da polso da uomo che rappresentano il sogno di chi vorrebbe indossarli.

Inoltre, poi, non bisogna sottovalutare i collezionisti che, di solito, sono i primi ad accaparrarseli. Noi abbiamo preparato una guida agli orologi del 2024, quelli che rappresentano un’icona che consente a chi li indossa di distinguersi. Vi diciamo subito che tutti sono davvero assurdi. E, questa volta, vogliamo iniziare subito e lo facciamo con una delle case più prestigiose che ci siano: Bulgari.

In particolar modo, in questa speciale classifica, rientra il Solotempo Aluminium che è un’icona di questa casa di produzione. Innanzitutto, vi diciamo che può venire con voi durante le immersioni fino a 100 metri di profondità. Il quadrante ed il cinturino sono in alluminio con lunetta bianca in caucciù e fondello in titanio.

Insomma, si tratta di una versione total white, molto luminosa che prevede anche il datario. ovviamente, non finisce qui. Sì, perché questa speciale guida agli orologi di lusso, questa classifica tra i più iconici del 2024 che faranno fare la differenza a chi li indossa, è ancora lunga. Scopriamo, allora, insieme, di quali orologi si tratta.

Orologi da uomo: nel 2024 c’é da scegliere questi per essere notati!

Nella classifica non poteva mancare un marchio come Rolex, non credete? Dal passato ecco rispuntare il Perpetual 1908, oggi ancora più ricco, in platino 950, quadrante blu e quadrante che riproduce la composizione del riso. E, poi, c’é il cinturino in pelle di coccodrillo con doppia chiusura pieghevole. Si tratta di un oggetto di lusso senza tempo.

Ed ancora troviamo il Master Grande Tradition 948 di Jaeger-lecoultre cn quadrante in smalto verde, cassa in oro rosa 18 carati. In questo caso, però, ne sono stati prodotti solo 20. Dal verde all’azzurro cielo del Portugieser Automatic 40 di IWC Schaffhausen: cassa sottile, vetro zaffiro curvo ed in due versioni. La prima in oro bianco 18 carati e la seconda in oro 5N18 carati.

E, poi, c’è Ora Universale di Patek Philippe con quadrante su cui troverete le principali città del mondo. Una volta impostata quella in cui ci si trova, darà l’ora esatta. Il cinturino è in stile jeans in pelle di vitello. I colori sono blu-grigio e le cuciture sono tutte fatte a mano. Infine, non manca nemmeno in questo caso l’oro bianco 18 carati. Insomma, si tratta di oggetti di lusso, in alcuni casi anche molto rari.