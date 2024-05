GoPro: come funziona e quanto costa la fotocamera professionale

La guida sulla fotocamera portatile più amata: dai prezzi ai modelli, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla GoPro.

Le GoPro sono piccole fotocamere portatili progettate per catturare foto e video di alta qualità in ambienti estremi.

Amatissime da professionisti e amatori per la sua capacità di catturare immagini e video di alta qualità in condizioni estreme, in poco tempo le GoPro sono diventate incredibilmente popolari anche tra gli appassionati di sport d’azione, viaggiatori e chiunque desideri immortalare le proprie avventure con dettagli mozzafiato.

Ma come funziona esattamente una GoPro? E quanto costa? Scopriamolo insieme.

Come funziona una GoPro?

Per catturare foto e video, le GoPro utilizzano un sensore di immagine di piccole dimensioni. La maggior parte dei modelli offre una risoluzione video fino a 5.3K e una frequenza fotogrammi elevata per catturare immagini fluide anche in movimento. Inoltre, dispongono di una lente grandangolare che cattura un ampio campo visivo, perfetto per fotografare paesaggi mozzafiato o l’azione da vicino.

Le GoPro sono dotate di una varietà di funzioni per migliorare la qualità delle immagini, tra cui:

Stabilizzazione dell’immagine – riduce il tremolio della fotocamera per video fluidi e stabili.

Correzione automatica dell’orizzonte – mantiene le riprese livellate anche quando la fotocamera non è perfettamente in piano.

non è perfettamente in piano. Riduzione del rumore – migliora la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

HDR – cattura più dettagli in scene con illuminazione contrastante.

Inoltre, le GoPro sono resistenti all’acqua, il che le rende perfette per essere utilizzate in qualsiasi condizione atmosferica: la maggior parte dei modelli, infatti, può essere immersa fino a 10 metri di profondità senza custodia aggiuntiva.

Quanto costa una GoPro?

Il prezzo di una GoPro varia a seconda del modello e delle funzionalità. È poi importante considerare anche gli accessori aggiuntivi, come custodie protettive, supporti e batterie extra, che potrebbero aumentare il costo complessivo. Ecco i prezzi degli ultimi modelli Go Pro:

Go Pro Hero11 Black – la Hero11 Black, uno dei modelli più recenti, ha un prezzo che si aggira intorno ai 399,99 euro. Questo modello offre funzionalità avanzate come la registrazione in 5.3K e una stabilizzazione migliorata.

– la Hero11 Black, uno dei modelli più recenti, ha un prezzo che si aggira intorno ai 399,99 euro. Questo modello offre funzionalità avanzate come la registrazione in 5.3K e una stabilizzazione migliorata. Go Pro Hero12 Black – con la sua nuova tecnologia video HDR, tempi di autonomia maggiori, stabilizzazione video HyperSmooth migliorata e tanto altro, la GoPro Hero12 Black ha un prezzo che si aggira intorno ai 449,99 euro.

– con la sua nuova tecnologia video HDR, tempi di autonomia maggiori, stabilizzazione video HyperSmooth migliorata e tanto altro, la Hero12 Black ha un prezzo che si aggira intorno ai 449,99 euro. Go Pro Max – questo modello, che permette di registrare video a 360 gradi, ha un prezzo di circa 529,99 euro.

In conclusione, la GoPro è una fotocamera professionale altamente versatile, progettata per essere compatta, leggera e facile da usare. La loro struttura robusta le rende resistenti all’acqua, agli urti e alla polvere, caratteristiche essenziali per un dispositivo destinato a condizioni estreme. Sebbene il costo possa sembrare elevato, le funzionalità avanzate e la robustezza della GoPro giustificano l’investimento per chi cerca prestazioni eccellenti.