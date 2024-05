File APK: cosa sono e perché sono pericolosi?

Un nuovo malware sfrutta i file APK per eludere gli antivirus e rubare dati sensibili: ecco cosa sono gli apk e come difendersi.

Gli apk, abbreviazione di Android Package, sono file utilizzati per distribuire e installare applicazioni su dispositivi Android.

Tuttavia, negli ultimi tempi, si è diffusa una nuova minaccia informatica particolarmente subdola: un malware che sfrutta i file apk compressi per bypassare le difese degli antivirus e degli antimalware, installando un software malevolo sui dispositivi degli utenti ignari.

Ma cosa sono esattamente gli apk? Perché possono essere pericolosi e come proteggersi da queste minacce? Scopriamolo insieme.

Cosa sono i file apk?

I file apk contengono tutti i componenti necessari per installare un’applicazione su un dispositivo Android. Simili ai file .exe per Windows, gli apk permettono agli utenti di bypassare il Google Play Store per installare app direttamente da altre fonti. Questo metodo è spesso utilizzato per ottenere app a pagamento gratuitamente o per accedere a software non disponibili sul Play Store ufficiale. Ma perché gli apk possono essere pericolosi?

Il pericolo principale dei file apk risiede nella loro capacità di eludere le difese degli antimalware e antivirus. Recentemente, Zimperium, membro della App Defence Alliance, ha scoperto una nuova minaccia che sfrutta una compressione ad hoc dei file apk, che li rende difficili da analizzare anche per i software di sicurezza più avanzati. Questo metodo consente ai cybercriminali di bypassare le protezioni standard, mettendo a rischio i dati sensibili degli utenti, come informazioni bancarie, password e foto personali. Inoltre, i malintenzionati utilizzano stratagemmi come l’uso di nomi file lunghissimi o la corruzione di file di sistema per complicare ulteriormente le scansioni di sicurezza.

Come difendersi dai malware APK

La difesa migliore contro questo tipo di minaccia è la prevenzione. Ecco alcuni consigli:

Evitare di scaricare file apk da fonti sconosciute – anche se provenienti da siti web apparentemente sicuri, è sempre meglio evitare di installare app al di fuori del Play Store ufficiale.

da fonti sconosciute – anche se provenienti da siti web apparentemente sicuri, è sempre meglio evitare di installare app al di fuori del Play Store ufficiale. Lasciare attiva l’impostazione predefinita di Android – Android blocca per impostazione predefinita l’installazione di app da fonti sconosciute. Non modificare questa impostazione per motivi di sicurezza.

– blocca per impostazione predefinita l’installazione di app da fonti sconosciute. Non modificare questa impostazione per motivi di sicurezza. Utilizzare un antivirus e un antimalware aggiornati – gli sviluppatori di antivirus e antimalware stanno già lavorando per aggiornare i loro prodotti contro questa nuova minaccia. È importante installare gli ultimi aggiornamenti e attivare la scansione automatica del dispositivo.

Aggiornare regolarmente il sistema operativo Android – Google rilascia periodicamente aggiornamenti per Android che includono patch di sicurezza. È importante installare tutti gli aggiornamenti disponibili per mantenere il dispositivo protetto.

In conclusione, la minaccia rappresentata dai malware apk è reale e in continua evoluzione. Seguendo i consigli di cui sopra, è possibile ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di questi attacchi e proteggere i propri dati sensibili.