DAZN riesce nel miracolo: arrivano nuovi canali, tutto lo sport e l’esclusiva per le Olimpiadi di Parigi | C’è però una brutta sorpresa

L’annuncio è di pochissime ore fa e lo ha divulgato DAZN stessa a tutti i sui utenti che hanno sottoscritto uno dei piani di abbonamento.

Possiamo dire, però, che le notizie siano ben due, una buona e l’altra cattiva. Sì, avete capito benissimo. E’ sempre così. Se da un lato si può gioire perché la programmazione ed il palinsesto dei canali siano aumentati, dall’altro lato è arrivata un’altra batosta che ha fatto praticamente incavolare tantissimi utenti che, ormai, sono, finanche, esausti.

Il messaggio ricevuto dagli utenti parte con l’annuncio che sarà possibile visionare tanti nuovi eventi sportivi in piattaforma. Pensiamo, ad esempio alle varie competizioni internazionali di pallavolo che si terranno a breve ed altre che sono in corso come, ad esempio, la Volleyball Nations League. Sono tantissimi gli incontri che potranno essere visionati.

E ci sarà un focus particolare sulle nazionali italiane che sono in gara per assicurarsi un posto alle prossime Olimpiadi che si terranno in Francia, a Parigi per la precisione. E, per quest’ultime, poi, ci saranno dei canali dedicati, ben otto, che consentiranno agli utenti di restare incollati agli schermi dei loro device a tifare per i loro beniamini.

Insomma, un palinsesto di tutto rispetto, non credete? Si conferma sempre di più una piattaforma attenta a tutti gli sport e non solo al calcio. Purtroppo, però, il messaggio continua con quella che è davvero una brutta, anzi bruttissima notizia. E lo sarà per tutti, ma in particolare, quelli presi maggiormente di mira saranno tutti gli utenti Android.

DAZN: tanto sport, nuovi canali, ma una batosta per tutti.

Ebbene sì, potremmo finanche sostenere che la prima parte del messaggio vada a diventare una giustifica per il duro colpo inferto nelle righe successive. Sì, perché i piani di abbonamento alla piattaforma, dopo gli aumenti di inizio anno, ne subiranno ancora altri. Iniziamo subito da quello che è il piano DAZN Plus annuale che prevede il suo pagamento in un’unica rata.

Il suo costo fino ad ora era di 499 euro. Ma dal prossimo mese di agosto questo passerà a ben 599 euro. Ben 150 euro di aumento all’anno. L’alternativa proposta è il Piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità al costo di 59,99 euro al mese che, in un anno, fa 719,88 euro. Insomma, non sono proprio bruscolini, non credete?

E l’azienda ha già apportato le variazioni di prezzo anche sul suo sito ufficiale. E per gli utenti Android andrà ancora peggio. Sì, perché il piano annuale dilazionato in 12 mensilità in questo caso costa 39,99 euro al mese, ben 5 euro in più rispetto agli altri utenti, mentre per il piano Standard si dovrà sborsare 49,99 euro al mese e per il piano Plus il costo mensile è di 69,99 euro. Insomma, se non è questo un autogol!