Compagnie low-cost: le nuove regole per viaggiare con bagaglio a mano sono super stringenti | Solo così non pagherai extra sul biglietto

L’estate è alle porte, le giornate sono diventate più lunghe, le ore di luce sono molte di più rispetto allo scorso mese e la voglia di viaggiare aumenta sempre di più.

Dopo gli anni terrificanti caratterizzati dalla pandemia di Covid 19 che ha stravolto le vite di tutti ed in molti casi ha mietuto vittime sul suo cammino, la voglia dei cittadini di tutto il mondo è quella di stare quanto più possibile all’aria aperta e viaggiare per conoscere nuovi posti nel mondo. Come sempre, però, c’é* chi già ha prenotato con largo anticipo.

E, ovviamente, non mancano coloro che si ridurranno all’ultimo secondo per prenotare una vacanza. E si viaggia con qualsiasi mezzo di locomozione, dalle automobili proprie ai treni. Ma uno dei mezzi maggiormente preferiti dagli utenti è l’aereo. Sì, avete capito benissimo. E’ il modo di viaggiare più veloce che possa esistere.

E, poi, non bisogna guidare per centinaia o migliaia di chilometri. Non ci si stanca come in automobile, si arriva prima anche rispetto al treno, nonostante, grazie all’alta velocità, i tempi di percorrenza si siano praticamente dimezzati negli utlimi anni. Ma l’aereo ha sempre avuto il suo fascino e, oggi come oggi, poi, i costi sono anche diminuiti di molto.

Quando si viaggia in aereo, però, bisogna stare bene attenti a quelli che sono i costi nascosti. In particolar modo, bisogna attenzionare quelli che sono i costi per i bagagli. Ad oggi ci sono nuove regole, in particolar modo per le compagnie low cost che bisogna seguire pedissequamente se non si vuole spendere un botto di soldi in più.

Attenzione alle nuove regole sui bagagli per le Compagnie di Volo Low Cost.

In particolar modo, come ben sapete, bisogna porre moltissima attenzione a quelli che sono pesi e misure dei bagagli. Altrimenti, al check in si avranno delle brutte, anzi, bruttissime sorprese. Di solito il peso non deve essere superiore ai 10kg e le dimensioni massime non dovrebbe superare i 55 cm per 40 cm. Ma andiamo a vedere le variazioni in base alle compagnie aeree.

Se si decide di volare con Wizz Air i passeggeri possono portare, in maniera gratuita, con sé un bagaglio a mano dalle dimensione di 40cm per 30 cm. Se, poi, si acquista il servizio Wizz Priority, oltre il bagaglio a mano è consentito anche un trolley da 55 cm per 40 cm. Passiamo, adesso, a Ryanair. In questo caso la tariffa base prevede un bagaglio a mano piccolo incluso.

In caso di tariffa Regular si può portare un bagaglio da 10 KG, mentre in caso di tariffa Plus il bagaglio può raggiungere il peso di 20KG. EasyJet, invece, consente di portare un bagaglio a mano dal peso massimo di 15 KG a cui, sottoscrivendo la tariffa Flex, si può aggiungere un secondo bagaglio a mano. Infine, Iberia consente un bagaglio a mano ed una borsa piccola, così come Vueling Airlines, ITA Airways, Air France, Air Malta e British Airways.