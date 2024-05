Pentole e padelle low-cost: attenzione a queste sono quelle che ti avvelenano deteriorandosi in fretta | Il rischio è di far star male tutta la famiglia

La passione per la cucina è innata in tutte le famiglie italiane: si preparano pranzi e cene succulenti ogni giorno nonostante le corse sfrenate della vita quotidiana.

Mangiare bene è un piacere a cui nessuno ha intenzione di rinunciare, neanche in vacanza. Purtroppo, però, molto spesso, si commettono degli errori che possono costare caro. E i maggiori effetti negativi si riscontrano sulla propria salute e su quelle dei propri commensali. Ma perché succede questo? Beh, la risposta, in realtà, è molto più semplice di quanto si possa pensare.

Sì, perché non si fa affatto caso agli strumenti che si utilizzano per preparare le pietanze che poi vengono portate in tavola. In particola modo, vogliamo focalizzare la vostra attenzione sulle pentole e sulle padelle. Non si pensa più alla tipologia di materiale utilizzato per la loro produzione, al fatto che siano o meno antiaderenti.

La cosa più importante, per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, è il loro prezzo. Va bene tutto purché abbiano un costo decisamente economico. Si va alla ricerca di quelle che costano meno e ci si dimentica della propria salute e di quella di tutti gli altri che vivono sotto lo stesso tetto o di chi è invitato in casa per un pranzo o una cena.

Ebbene sì, la scelta delle pentole e delle padella è qualcosa di molto importante. Ecco perché abbiamo voluto darvi ampia informazione in merito. Vedremo insieme quali sono quelle che bisogna assolutamente evitare in modo da non avere spiacevoli conseguenze a medio e lungo termine. Scopriamo insieme cosa fare.

Pentole e padelle: attenzione a queste!

La prima cosa da fare è informarsi bene! Sì, una corretta informazione fa sì che si possano scegliere le pentole giuste, del materiale idoneo e, soprattutto, pentole e padelle in grado di supportare le diverse tipologie di cottura. Sì, bisogna sceglierne diverse in base al tipo di cottura. Fatta questa dovuto premessa, capiamo, insieme, quali non scegliere mai!

La prima cosa da fare è cercare quelle che sono le certificazioni giuste. Non acquistate mai quelle prive di BPA, PTFE, PFOA, PFAS. Inoltre, è sempre bene evitare quelle di alluminio. Al loro interno possono esserci sostanze dannose come il PFOA, il PTFE, il BPA, il GEN X. Il primo di questi è è più conosciuto anche come Teflon o Fluon. Mentre quando si parla di GEN X, devono subito venire in mente quelle che sono malattie epatiche.

Inoltre, il BPA viene utilizzato per produrre plastiche e le materie derivate. Insomma, bisogna stare molto, ma molto attenti e prediligere pentole e padelle in acciaio inox, ma anche quelle in titanio vanno più che bene. Queste, inoltre, sono anche anallergiche. Una scelta oculata può preservare tutti da malattie anche piuttosto gravi!