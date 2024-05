Allarme Privacy: ora anche le nostre telefonate verranno ascoltate da Google ed altri | Il fine è assurdo, ecco dove e con chi inizieranno

La questione relativa alla tutela della privacy dei miliardi di utenti nel mondo e, di conseguenza, dei loro tantissimi dati, è davvero molto, ma molto delicata.

Ogni giorno sono tantissimi gli utenti che vedono minato uno dei loro diritti fondamentali. Ed ora, c’é una notizia che ha dell’incredibile e che è stata appena annunciata durante la conferenza annuale del colosso tech di Mountain View. Parliamo della Google I/O che si è tenuta pochissime ore fa e che ha annunciato diverse novità entusiasmanti.

Tutte queste sono relative all’Intelligenza Artificiale ed ai suoi utilizzi all’interno di tantissimi prodotti Google. Insomma, gli utenti hanno già iniziato a sognare dopo questa conferenza. Ma c’é da dire che ogni anno sia così e, nonostante i diversi problemi che li hanno attanagliati nell’ultimo anno, grazie a questa conferenza possiamo dire che ci si dimentica di tutto, o quasi.

L’ultima problematica, ad esempio, è quella relativa alla vulnerabilità di Google Chrome che, per stessa ammissione aziendale, è stata anche già sfruttata dagli hacker. Inutile ricordare che questi ultimi possono immettere codice arbitrario e, di conseguenza, infettare con malware i device colpiti. Per fortuna, però, Google ha risolto tutto rilasciando un aggiornamento d’irgenza.

Ecco che, però, si ritorna a quella che è la nuova funzionalità appena presentata alla conferenza annuale. Sin da subito, sin dalla sua presentazione, sono stati molti coloro i quali hanno avuto da ridire dato che va a minare, secondo questi, quella che è la tutela della privacy di miliardi di utenti in tutto il mondo. Scopriamone i motivi.

Google ascolterà tutte le chiamate: il terrore è negli occhi di tutti.

E questa funzionalità invaderà a breve, anzi a brevissimo, tutti i dispositivi Android, in particolar modo gli smartphone. C’é da dire che questa funzionalità è basata su Gemini, quindi sull’Intelligenza Artificiale sviluppata da Google DeepMind. Ed è tutto vero, sarà in grado di ascoltare tutte le telefonate inviate e ricevute dagli utenti.

Ma, attenzione, non si tratta di un problema come in molti stanno sostenendo. Anzi, si tratta di una funzionalità tutta nuova che, proprio grazie all’ascolto di tutto ciò che si dice durante una conversazione telefonica, sarà in grado di sventare tantissime truffe. In pratica, l’Intelligenza Artificiale è stata addestrata a riconoscere parole e modalità con cui agiscono i truffatori.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Google ha messo su qualcosa per preservare gli utenti, i loro dati e, ovviamente, anche tutti i loro risparmi. Non si sa ancora bene quando arriverà questa nuova funzione, ma, al momento del suo debutto, gli utenti avranno facoltà di attivarla o meno, utilizzando o meno tutti i suoi servigi. Sarà a loro totale discrezione.