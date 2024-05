Questa regione italiana è nei guai: se ti arriva questo messaggio non sei vittima di un complotto ma tutt’altro | Potrebbe salvarti la vita

Quando si dice che un messaggio può salvare la vita, non si sbaglia ed ecco che vi consigliamo, vivamente, di porvi la massima attenzione.

Ebbene sì, avete capito benissimo, non bisogna affatto farlo passare in secondo piano. Anzi, c’é bisogno di attendere quel che arriverà ed anche con ansia. Ovviamente, non bisogna affatto farsi prendere dal panico e, di conseguenza, seguire pedissequamente tutte quelle che sono le istruzioni contenute all’interno del testo che lo compone.

Ad essere interessata sarà una regione in particolare. Parliamo di una delle due meravigliose isole maggiori: la Sardegna. Attenzione, però, perchè non sarà tutta la cittadinanza sarda a ricevere questo messaggio. No, la protagonista, questa volta, è una sola provincia, quella di Nuoro. In realtà, potremmo anche dire che l’attenzione si focalizzerà su una sola parte di questa.

Ebbene sì, perché le aree effettivamente interessate saranno soltanto tre. Parliamo della zone di Orosei, di quella di Siniscola ed infine di quella di Posada. Questo messaggio che arriverà non è il primo del suo genere. Anzi, ce ne sono stati già tantissimi nel corso di quest’ultimo anno. E, giusto per avvisarvi, non è nemmeno l’ultimo.

E non lo sarà né per questa zona in particolare, né, tantomeno, per altre zone della stessa Regione o del nostro Paese. Insomma, bisognerà farci l’abitudine, convivere con dei messaggi del genere e, soprattutto, una volta ricevuto, non andare nel panico. Ma vediamo insieme di cosa si tratta e, soprattutto, cosa fare quando lo si riceve.

15 maggio 2024: alle ore 11 arriverà un messaggio ai cittadini di alcune zone della Sardegna.

Ed in questo messaggio sarà contenuto un avviso di allerta per l’arrivo di uno Tsunami che, a sua volta, è stato provocato da un terremoto. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di uno dei messaggi di allerta del nuovissimo sistema nazionale IT-Alert che abbiamo imparato a conoscere già negli scorsi mesi e che è stato testato in altre zone d’Italia.

Il 15 maggio, invece, sarà la volta di questa zona particolare della Sardegna che è stata individuata come la possibile destinataria di eventi naturali catastrofici legati a doppio filo a terremoti di media ed alta intensità, capaci di provocare degli tsunami che potrebbero rivelarsi distruttivi. Alle ore 11.00 suoneranno i telefoni di tutti i cittadini che, in quel momento, si trovano in quelle zone.

Il messaggio specificherà che si tratta di un test e che è in corso proprio la simulazione di un maremoto. Quindi, se siete tra gli utenti che riceveranno questo messaggio il 15 maggio, non preoccupatevi. Al momento si tratta solo di un test, ma che, col tempo, potrà realmente salvare tantissime vite umane da eventi catastrofici come terremoti, tsunami, alluvioni.