La AI di Google ha imparato a combinare tutte le molecole della Vita: ora può creare terapie ad personam ma anche rimpiazzarci tutti | L’oscuro volto della tecnologia

La tecnologia sta compiendo, giorno dopo giorno, degli enormi passi da gigante ed anche nel campo dell’Intelligenza Artificiale si corre molto veloce.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si è passati da quelli che sono i chatbot che consentono di effettuare ricerche, ottenere risposte a domande anche complesse, ad utilizzare l’Intelligenza Artificiale all’interno di un settore scientifico, nella Medicina. E tutto ciò è avvenuto grazie a Google, il colosso tecnologico di Mountain View.

Certo è che non si può dimenticare da dove tutto è partito. Né, tantomeno, ci si può dimenticare dei vari problemi che sono sorti con l’avvento delle varie Ai che, ad oggi, sono in giro per il web. Il problema principale sollevato da diversi utenti, però, è sempre lo stesso. Si parla di poca chiarezza nei confronti di un aspetto tanto delicato quanto importante.

Parliamo della tutela della privacy che tiene banco da diverso tempo ed ha portato, nel corso dei mesi scorsi, anche a dei divieti circa l’utilizzo di alcuni chatbot in particolare. Divieti questi che, però, sono stati subito rimossi per la gioia di quanti stavano utilizzando i servigi di questi chatbot. Ora, però, ciò di cui vogliamo parlarvi ha davvero dell’incredibile.

Sì, perché non si tratta di un tool che consente di generare immagini o testi o anche video. Si tratta di qualcosa che stravolgerà le vite di tutti gli utenti nel mondo. Sì, perché l’Intelligenza Artificiale ha iniziato a comprendere come far sì che le “molecole della Vita” possano interagire tra di loro. E lo studio è stato anche pubblicato su una rivista scientifica: Nature.

Proteine, difese immunitarie, Dna ed Rna: ecco come l’Ai li fa interagire tra di loro!

Possiamo dire che sia un enorme passo in avanti per far sì che i ricercatori possano scovare le terapie e le medicine giuste per combattere le malattie, anche quelle più invadenti ed invasive. Le aziende protagoniste di questa fantastica scoperta sono Google DeepMind e Isomorphic Labs. Ed il loro progetto che è diventato un modello si chiama AlphaFold 3.

Questo modello è accessibile tramite AlphaFold Server e lo è per tutti i ricercatori, anche tutti quelli che lavorano nel settore pubblico. Si tratta di un server il cui utilizzo e la cui fruizione sono davvero molto, ma molto semplici. Ed in questi 4 anni di lavoro fino ad ora, tale modello ha portato già tantissime risposte importanti.

Sono tanti già i ricercatori che lo hanno utilizzato per trovare risposte efficaci contro la malaria e per produrre un vaccino che possa contrastarla ed anche debellarla. Inoltre, si sono fatti enormi passi da giganti anche nella ricerca per avere un prodotto offensivo nei confronti dell’antibiotico resistenza che è un fenomeno che, ultimamente, sta accadendo sempre di più.