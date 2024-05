Arriva il 5G low cost: se anche te vuoi la super connessione sul tuo smartphone senza spendere ogni mese una barca di soldi leggi qui | Queste offerte sono per tutte le tasche

Il 5G costa sempre meno, diventa molto più utilizzabile ogni giorno che passa. Scopriamo insieme le nuove offerte.

Chi parla oggigiorno del 5G? Assieme ai vaccini e alle scie chimiche era uno degli argomenti di conversazione prediletti da alcune fasce della popolazione durante il triennio pandemico, dal 2020 in avanti. Il 5G rende sterili, il 5G causa il cancro, il 5G porta alla morte le specie volatili e così via. Molti, in un modo o nell’altro, temevano il bau bau del 5G, alimentato da una tossica miscela di disinformazione, ideologia reazionaria e analfabetismo scientifico.

In Inghilterra i tecnici responsabili dell’installazione dei tralicci e dei pali per il 5G erano stati oggetto di violente aggressioni; e non erano stati pochi coloro che avevano ricevuto da madri cinquantenni e pacifici pensionati infuocate minacce di morte. Tuttavia, tanto intenso quanto rapido, il periodo sembra essere passato; il 5G – una normalissima tecnologia – è stato adottato pressoché da tutti, è divenuto la normalità. Si trattava, alla fine fine, solo di una rete potenziata, di un’evoluzione dell’odierna infrastruttura.

A livello di offerte oggigiorno il 5G viene offerto anche a livelli piuttosto competitivi, alla portata di una famiglia di medio-alto reddito. L’offerta più bassa proviene da Ho., il low cost di Vodafone, che propone il 5G a otto euro al mese. Solitamente l’abbinamento proposto vede una base di 6,99 euro al mese per 150 GB (chiamate e sms senza limite), a cui unire l’opzione 5G a 0,99 euro al mese. Servono più GB? Si può passare a un’offerta a 9,99 con 200 GB.

Trattandosi però di una compagnia nota per avere clausole a volte anche molto costose, molto esose non si presta attenzione, occorre puntualizzare come il costo dell’attivazione sia di ben 29,90 euro, quasi a controbilanciare l’offerta iniziale. E’ possibile non pagarlo solo e soltanto se si proviene da un altro operatore o se si attiva un nuovo numero.

5G, ecco alcune opzioni in campo per il proprio smartphone

Non c’è però solo Vodafone. Merita ad esempio menzionare WindTre che, attraverso Spusu, offre la rete 5G a 5,98 euro al mese, tramite l’offerta 150 XL. Sono previsti 500 sms, 150 GB mensili, con una promozione fino al 31 maggio, superato il quale prezzo schizza a 7,89 euro al mese.

Un’altra opzione valida è quella di Fastweb Mobile; di nuovo chiamate illimitate, 100 messaggi SMS e 150 GB di Internet a 7,95 euro al mese. La rete è quella di WindTre, per cui in realtà l’operatore è esterno.

Tra gli operatori particolarmente popolari merita anche menzionare Iliad: 180 GB, chiamate ed sms illimitati, a 9,99 euro al mese. Si tratta di un prezzo che ricorre spesso; ad esempio lo propone Vodafone Family +5G e Tim Power Special.