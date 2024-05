Microsoft lo dichiara: luglio sarà il mese dei divertimenti per tutti gli amanti del gaming | Questa novità incanterà chiunque abbia uno smartphone

Il gaming tramite Smartphone, un tempo così disprezzato, è oggigiorno diffusissimo. E oggigiorno più che mai: anche Microsoft infatti entra nell’arena. Scopriamo insieme come.

Importanti novità per chi gioca dal cellulare. Sarah Bond, presidente di xBox, ha annunciato che presto Microsoft lancerà sul mercato uno store online dove scaricare giochi per il cellulare. Rispetto ai classici negozi online, lo store di Microsoft vedrà anche prezzo particolarmente vantaggiosi. L’annuncio è avvenuto in un contesto ben specifico, cioè il Bloomberg Technology Summit ed è pertanto da considerarsi serio e importante.

Ma perché avere un negozio online e non un’app? Bond ha argomentato che uno store online è accessibile da tutti, senza problematiche relative alla nazionalità o alla provenienza. Elementi invece spesso frutto di controversia nel caso delle applicazioni. Bond ha esplicitamente dichiarato di voler rendere il negozio “accessibile su tutti i dispositivi, in tutti i paesi, senza alcuna limitazione”.

Quali giochi è lecito aspettare da Microsoft? Naturalmente giochi di King, di Activision e gli intramontabili classici della Blizzard. Si tratta di compagnie acquisite dalla Microsoft con un accordo ‘storico’, davvero epocale, siglato lo scorso anno. E ora se ne vedono le prime (positive? Chissà…) conseguenze.

Quali giochi sul store esclusivo Microsoft, alcuni esempi

Il primo gioco messo a disposizione sarà Candy Crush Saga e i giochi per il cellulare di Call of Duty. Ormai involontari classici, capaci di generare miliardi di introito. Basti pensare che, dal suo storico sbarco sul mercato, Candy Crush ha generato 20 miliardi di ricavi. Ed è molto probabile – sebbene del domani non vi è certezza – che verrà presto messo a disposizione anche il capolavoro di Mojang, Minecraft. Una triade di giochi irrinunciabili, a cui seguiranno molti altri.

Una delle ragioni per il lancio del negozio appare in realtà connesso alle nuove leggi europee, il cosiddetto ‘Digital Markets Act‘. La legge mira a ‘rompere’ consolidati e viziosi monopoli presenti sul mercato; il principale esempio è la Apple. Si chiede, ad esempio, che si permetta di utilizzare multipli sistemi di acquisto.

All’interno del Digital Markets Act’ è anche previsto che sia concesso si negozi online l’ingresso di app di terze parti, non direttamente proprietarie. E questo apre prospettive interessantissime, perché non è affatto detto che vi saranno dunque ‘solo’ giochi Microsoft. Potrebbe trattarsi di un gioco molto più sfaccettato di quanto sembra.