Eurospin, estate pazza: inizia la bella stagione con svendita di ombrelloni, salottini in rattan e piscine per adulti e bambini | Estate mai divertente e così economica

Siamo alle porte del mese che sancirà l’inizio della stagione estiva, giugno, e, con quest’ultima salirà sempre di più la voglia di godersi il sole.

Ovviamente, c’é già chi ha prenotato, in anticipo, le proprie vacanze estive, scegliendo le mete ed il periodo in base ai giorni di ferie prescelti. Si va verso quello che è il periodo di relax dopo un anno intero di duro e stressante lavoro. Certo è, però, che ci sono anche tantissime famiglie che, quest’anno, resteranno all’interno delle proprie abitazioni.

Queste preferiranno poche giornate di mare, magari durante i week end. Per chi resterà a casa e per chi ha una casa al mare, c’é qualcosa che bisogna conoscere. E questo è il nuovissimo volantino Eurospin, la grande catena di supermercati italiana attiva nel settore discount. Sì, perché all’interno dell’evento promozionale in questione c’é uno speciale allettante.

E lo è perché ricco di oggetti, complementi d’arredo molto utili durante la stagione estiva. Inoltra, poi, si notano anche degli oggetti che renderanno la permanenza in casa in estate molto, ma molto più divertente. Noi, come al solito, vi abbiamo preparato una mini guida a quelli che sono i prodotti in offerta che hanno attirato maggiormente la nostra attenzione.

Nello “Speciale Anniversario” di Eurospin c’è tanta estate!

Ebbene sì, avete capito benissimo. All’interno di questo nuovissimo volantino troverete di tutto e di più; c’é l’imbarazzo della scelta. Iniziamo subito con qualcosa che divertirà grandi e piccini. Parliamo della Pistola Sparabolle Con Luci Led de Il Giocoliere, venduta a soli 3,49 euro. Dello stesso marchio, poi, c’é una vasta scelta tra vari giochi da tavolo.

In questo caso, il prezzo fissato in promozione è di 3,99 euro. Passiamo, adesso, al giardino e partiamo con il Lettino con parasole in alluminio, seduta in textilene a trama doppia. Il suo costo è di 69,99 euro. Si potrà acquistare anche tramite App ufficiale. Poi, si troverà il set con due sedie e tavolo in ferro a 79,99 euro. E’ una ghiottissima occasione per arredare con gusto il giardino.

Ovviamente, non può mancare l’ombrellone, non credete? Ed Eurospin ne propone in promozione uno tondo, con diametro di 300 centimetri, a 39,99 euro. A suo corredo, a soli 19,99 euro, c’é la base. Per rinfrescarsi un po’ le idee, poi, e per far divertire grandi e piccini, troverete anche la piscina gonfiabile ed autoportante da 183 cm a 19,99 euro.

Non c’é serata estiva, però, senza una piacevole chiacchierata all’aperto, al fresco, magari sorseggiando un buon drink. Ed ecco spuntare il salottino da esterno con due sedie con schienale, piccolo divanetto e tavolino. Ogni set ha un costo di 129,99 euro e può essere completato da dei cuscini meravigliosi al costo di 6,99 euro. Bisogna sbrigarsi, però, perché la promozione scade il 19 maggio.