Bonus estate 2024: ecco come possiamo farci pagare la vacanza dallo Stato senza bisogno di particolari requisiti | Partecipare è semplicissimo

La stagione primaverile sta volgendo al termine, manca sempre meno all’estate che arriverà, come consuetudine il prossimo 21 giugno.

Per la meteorologia, invece, come ben sapete, sarà il primo giorno di giugno a sancire il passaggio di consegne tra la primavera e l’estate. E la prossima stagione è quella dalle giornate calde, lunghissime, piene di sole e di luce. E’ la stagione delle vacanze, del relax dopo un intero anno passato all’interno del proprio luogo di lavoro sempre sotto stress.

Sono molti quelli che hanno già prenotato, con largo anticipo, le proprie vacanze, al mare o in montagne, per potersi liberare dalle scorie di un intero anno e rigenerarsi prima di intraprendere quello che è un nuovo anno lavorativo. Altri, invece, sono ancora in attesa di decidere i giorni in cui inizieranno le proprie ferie.

E, quindi, di conseguenza, non hanno ancora optato per alcun luogo di villeggiatura. Purtroppo, però, c’é da dire che sono moltissime anche quelle famiglie che, quest’anno, non avranno alcuna possibilità di andare in vacanza. Resteranno all’interno delle proprie abitazioni e si godranno soltanto qualche giorno di relax al mare in località vicine a quelle di residenza.

Dovete sapere, però, che il Governo, all’interno della Legge di Bilancio del 2024, ha immesso una grandissima e ghiottissima opportunità per moltissimi lavoratori. Parliamo di un Bonus Estate 2024 che farà felici molti e che è molto facile da percepire. Scopriamo insieme quali sono tutti i vantaggi e come fare per accedervi.

Ecco il bonus tanto atteso per l’estate 2024: tutti in vacanza ed a pagare è lo Stato!

Partiamo, innanzitutto, da chi potrà usufruirne. E questi sono tutti i lavoratori dipendenti nel settore privato. Attenzione, però, perché anche in questo caso c’é una ulteriore scrematura da fare. Sì, perché solo chi lavora nel settore turistico e in quello ricettivo ne potrà fare richiesta. Ovviamente anche coloro che svolgono turni notturni ne potranno usufruire.

Ma non è finita assolutamente qui, dato che c’é un altro scoglio da superare. E questo è lo scoglio del limite di reddito per il 2023. Non deve essere superiore alla soglia dei 40 mila euro. Ma come funziona questo bonus? Che cosa gli utenti che ne fanno richiesta riceveranno? Come ben sapete i mesi estivi per chi lavora in questi settori sono davvero molto duri.

E, ovviamente, non hanno la possibilità di godersi le vacanza come tutti gli altri in questo periodo dell’anno. E questo bonus serve proprio per venire incontro a questi lavoratori e per sopperire la mancanza di figure professionali in questi settori. Si tratta di incentivi che si tramuteranno in soli di più all’interno delle loro buste paga. In pratica, i loro stipendi saranno tassati in misura minore e, quindi, guadagneranno di più e potranno permettersi un po’ di relax alla fine della stagione estiva.