Riprodotto il primo “Stargate”: come nel famoso film di fantascienza unisce queste due città in tempo reale | Presto li vedremmo ovunque

Un portale a Dublino connette la città con new York, affratella Irlanda e America. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Un nuovo portale extra dimensionale a Dublino. Tranquilli, non si tratta di un’invenzione fantascientifica, ma di un’opera d’arte interattiva. L’occasione per l’installazione è stato l’anniversario della ‘European City of Smart Tourism 2024′.

Ma come funziona il nuovo portale? Si tratta di un canale video che trasmette 24 ore su 24 uno streaming tra Dublino e New York; pertanto chi passa dinanzi il portale a Dublino vede in tempo reale aggirarsi gli americani della città nord americana e chi invece è a New York può ‘salutare’ i cugini irlandesi.

Il sindaco di Dublino Daithí de Róiste ha commentato che “siamo deliziati di connettere Dublino con New York, città con il quale abbiamo un profondo legame storico e culturale”. Il portale è stato inaugurato alla presenza di centinaia di persone, c’è stata tanta curiosità e interesse per l’iniziativa.

E non solo New York, perchè come ha spiegato il sindaco il portale presto verrà connesso con la Polonia, il Brasile e Lituania. L’idea di fondo è quella della ‘connessione’, del trasmettere un dato ‘a distanza’, di creare relazioni lontane, eppure vicine. Dopotutto, nell’era dei Social, la connessione è fondamentale.

Come funziona il portale (pseudo) fantascientifico, una piccola guida

Il portale si è rivelato popolare coi cittadini di Dublino, con le folle che si affacciavano a guardare cosa succedeva a New York. Ad esempio un irlandese ha provato a comunicare il suo numero di cellulare a una donna a New York, onde combinare un appuntamento a… distanza. Un altro caso – particolarmente commovente – ha visto uno studente americano in trasferta comunicare a distanza con la madre a New York; un momento davvero toccante, due mondi che si congiungono.

Hanno riscosso grande successo anche le esibizioni di strada; pagliacci, acrobati o semplici cittadini desiderosi di esibirsi si sono distinti con spettacoli osservati tramite il portale dai cittadini di New York. In alcuni casi le agitazioni si sono moltiplicate esponenzialmente, hanno generato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno sgomberato l’area.

Ma dov’è situato, con esattezza, il Portale? Si tratta di un manufatto collocato sulla strada di Dublin’s O’Connell, con sullo sfondo il general Post Office di Dublino e la Spire (Guglia) detta anche ‘Monumento della Luce’. A New York è invece posizionato presso il Flatiron South Public Plaza, sulla Fifth Avenue. Pertanto vicino al grattacielo Flatiron del 1902, un bell’edificio ‘storico’, cifra iconica del luogo.