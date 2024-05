Macchinetta del caffè: se vuoi farla durare una vita fai la decalcificazione in questo modo | Sarà indistruttibile

Da sempre il caffè, per tutti noi italiani, è un piacere quotidiano, un modo per rendere la vita meno difficile in compagnia delle persone giuste.

Per comprendere al meglio l’importanza di questa bevanda, possiamo rifarci a quelle che sono le parole che Eduardo De Filippo dedicava al caffè: “Il caffè è una cosa seria!“. Fin a pochissimo tempo fa, molti utilizzavano la macchinetta per il caffè che andava preparata, avvitata e messa sui fornelli a fuoco lento. Pian piano, poi, l’odore del caffè invadeva tutta la casa.

Ora, invece, sono molti gli utenti che, per praticità e velocità di esecuzione hanno nelle cucine delle loro abitazioni le macchinette del caffè elettriche, a cialde, con capsule o anche quelle che utilizzano il caffè macinato. Quel che è certo, però, è che, nonostante la vita vada sempre più veloce, nessuno vuol perdersi il piacere di bere questa bevanda.

Bisogna fare attenzione, però, perché dovete sapere che anche queste macchinette hanno bisogno di manutenzione periodica. In particolar modo, c’é bisogno di decalcificarle. Sì, grazie a questa operazione, si renderà la macchinetta duratura, indistruttibile e che offre, anche dopo tantissimo tempo, un prodotto da leccarsi i baffi.

Decalcificazione macchinetta per il caffè: ecco come e quando farla!

Prima di scoprire in che modo metter su questa operazione fondamentale per la vita della macchinetta del caffè, capiamone i motivi per cui risulta essere importante. Questo elettrodomestico può avere seri danni a causa della presenza del calcare nell’acqua che viene utilizzata. Tubi e valvole sono quelli che ne risentono di più. Ne vien fuori un caffè non proprio dei migliori e si rischi di infliggere seri danni all’apparecchio.

Ed ecco che viene in soccorso di tutti la decalcificazione. Questa bisognerebbe farla almeno ogni 200 caffè fatti. Il decalcificante è un composto liquido che va a sciogliere sia il calcare che tutti gli altri minerali che vanno ad ostruire il libero passaggio dell’acqua e della bevanda e vanno a rendere completamente diverso il sapore di quest’ultima.

Dopo aver fatto questa operazione, bisogna far passare, almeno un paio di volte, l’acqua all’interno della macchinetta in modo che vadano via tutti i residui, sia del decalcificante utilizzato sia del calcare. Questa sostanza, oltre eliminare il calcare, consente di tenere acqua la qualità del caffè prodotto e, ovviamente, consente di allungare la vita dell’apparecchio e le sue prestazioni.

Ovviamente, bisogna fare attenzione alla tipologia di macchinetta per il caffè in possesso. ogni modello ha un suo modo di utilizzare il decalcificante. Ma, di solito, bisogna riempire il serbatoio del decalcificante, avviare l’apparecchio, far passare la sostanza in ogni suo punto ed al termine procedere alle operazioni di risciacquo per far sì che l’elettrodomestico torni a fare pienamente il suo dovere per ancora tantissimo tempo.