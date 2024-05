La Marvel si da all’alcool: escono in versione rara delle bevande con i supereroi più famosi | Questa è da collezionisti (o intenditori)

Verrà a breve lanciato, nell’occasione del debutto del film ‘Deadpool & Wolverine’, un gin intitolato ai due iconici personaggi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Alcool in memoria del proprio supereroe preferito. È la proposta della Marvel in occasione del lancio di ‘Deadpool & Wolverine’, il prossimo 26 luglio. Ryan Reynolds, l’iconico attore dietro la maschera di Deadpool, ha infatti annunciato che verrà lanciato un nuovo modello di gin nell’occasione del film di Shawn Levy.

Sì tratterà di un Aviation American Gin, largamente apprezzato da Reynolds durante le riprese del primo Deadpool. La specifica tipologia di gin era rimasta impressa, lo aveva largamente impressionato. E non mancò, già all’epoca, una sponsorizzazione, come racconta lo stesso Deadpool/ Reynolds.

“All’epoca non era sufficientemente grande per essere collegato a un grossi film estivo e Deadpool è stato fortunato ad averlo tra gli sponsor” ha raccontato. Oggigiorno invece la situazione è profondamente mutata, tanto Deadpool quanto l’American Aviation Gin sono molto bene conosciuti.

Se infatti il personaggio è diventato estremamente popolare, American Aviation Gin si è trasformata dai timidi inizi nel 2006, divenendo una realtà molto nota nel settore. Il gin sta infatti divenendo sempre più popolare tra i giovani, sembra definitivamente essere la nuova bevanda delle sub culture hipster.

Le caratteristiche del gin di Deadpool, le prime anticipazioni

Il gin in questione verrà venduto o liscio o in versione cocktail; la produzione è americana al cento per cento, provenendo infatti da una distilleria nel Portland. Viene realizzato con una miscela di anice, salsapariglia, lavanda, scorza d’arancia e cardamomo. Senza dimenticare il caro, vecchio, ginepro. La miscela rimane più ad aspettare 18 ore nei serbatoi con lo spirito di grano neutro, prima di essere distillata.

La chicca reale consisterà nella confezione: esternamente riprodurrà la tuta di Deadpool, accompagnando il fusto con un’etichetta personalizzata. Un bel tocco di classe un oggetto da veri collezionisti, specie della Marvel.

Se il prezzo appare onesto (30 euro a bottiglia), occorre osservare che il prodotto sarà disponibile per l’acquisto online solo negli USA, in Gran Bretagna, in Australia e in Canada. Pertanto solo i cittadini anglo americani potranno procurarsi il gin della Marvel. In alternativa è possibile comperarlo in loco, presso la raffineria stessa. L’opzione migliore sembra essere o di attivarsi col mercato dell’usato o di cercare di avere un contatto locale, un americano o inglese disposto poi a vendere il bramato gin .