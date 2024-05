Test della personalità: questa assurda prova si basa sulla scelta che in apparenza sembra la più ovvia | Le conseguenze invece sorprenderanno

Sono molti gli utenti che, ogni giorno, si sottopongono ad improbabili test sulla propria personalità che trovano costantemente in giro per il web.

Diciamo improbabili perché, molto spesso, si tratta di giochini ideati da altri utenti per poter trascorrere il tempo libero in totale relax. Ma, in realtà, nn rivelano nulla della personalità di un altro individuo. Servono solo a rilassarsi, a divertirsi e prendersi un po’ meno sul serio. Tuttavia, però, ci sono alcuni casi da attenzionare.

Ebbene sì, perché tra le miriadi di giochi che si fregiano del titolo di rivelatori della personalità di chi li prova, ci sono alcuni siti web che ne propongono alcuni davvero mirati. Ed in molti casi, questi risultano fornire delle risposte altamente azzeccate. Sì, avete capito benissimo, molti utenti, infatti, riescono, dalle risposte ricevute, a riconoscersi.

Riescono a riconoscere le caratteristiche peculiari della propria persona. Insomma, potremmo dire che siano stati sviluppati – questi test, ovviamente – da esperti del settore. Ma come funzionano? Beh, il meccanismo è davvero molto, ma molto semplice. Innanzitutto, ci sono dei quesiti, più o meno lunghi, a cui si viene sottoposti ed ai quali bisogna rispondere.

In base a ciò che viene risposto alle domande, ecco che, in pochi istanti viene fuori il quadro completo della personalità. Tra i tanti che abbiamo avuto modo di analizzare, ce n’é uno che potremmo definire “geografico” e che ci ha lasciati molto soddisfatti. C’é una domanda secca, a bruciapelo e chi se la ritrova di fronte ha soltanto tre alternative per la risposta.

Irlanda, Brasile o Thailandia: ecco tra cosa si può scegliere; ma scopriamo la domanda insieme!

Ovviamente, in base alla risposta scelta, si avrà il risultato relativo alla propria personalità. Passiamo, adesso, a quella che è la domanda. Il test chiede agli utenti in quale di quei tre paesi citati in precedenza ci si trasferirebbe volentieri in caso di passaggio forzato all’estero. Partiamo dalla prima alternativa, cioè, l’Irlanda. Questo è il paese verde per eccellenza!

Ed una risposta in tal senso, mostra la voglia degli utenti di rinascere insieme alla natura ed al verde circostante. Si desidera una nuova vita a contatto con la natura e la bellezza che ha da offrire ogni giorno. Si ha bisogno di una transizione ecologica ed anche vegetariana, se non proprio vegana! Nel caso in cui, invece, si scelga la Thailandia, si ha necessità di maggiore calore, anche nelle relazioni.

Una nuova vita che lasci indietro quella fredda in cui avete abitato fino ad ora, magari vivendo in maniera più vicina all’ambiente ed alla sua salvaguardia. Ed infine, scopriamo cosa vuol dire la scelta del Brasile. Ancora una volta è la natura la principale fonte di rinnovamento, ma questa volta, la personalità di chi ha scelto questa opzione è molto più avventurosa.