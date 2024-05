Cibo e cancro: la nuova ricerca fa venire la pelle d’oca, la lista è lunghissima e ogni giorno ne mettiamo a tavola qualcosa | La lista dei prodotti incriminati

Purtroppo, giorno dopo giorno, ci si accorge sempre più della presenza di sostanze cancerogene all’interno dei cibi e delle pietanze che vengono messe in tavola.

La correlazione tra queste e l’insorgenza dei tumori è verificata scientificamente. E potremmo dire: “per fortuna che esistono studi e ricerche scientifiche che mettono in guardia da questi agenti che vanno a danneggiare la salute dei cittadini!“. Purtroppo, nelle ultime ore sta circolando una notizia che ha praticamente atterrito tantissimi cittadini.

Ma crediamo che getterà nello sconforto, terrorizzerà tutti quelli che, man mano, andranno a conoscerla. Sì, perché si tratta di una notizia con fondamento scientifico. Una ricerca, infatti, ha messo in luce degli aspetti negativi che riguardano alcuni prodotti che vengono utilizzati ogni giorno sulle tavole di numerosissime famiglie.

E, ovviamente, non parliamo solo di quelle italiane. Sì, perché questa informativa è stata diramata a livello europeo dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). In realtà, la pubblicazione di questa notizia catastrofica è avvenuta diversi mesi fa. Parliamo di sei mesi fa, lo scorso novembre, ma solo ora è venuta fuori in tutta la sua crudeltà.

C’é da stare poco sereni perché i prodotti e le sostanze incriminati possono causare problemi di “genotossicità“. In pratica, queste sostanze vanno a danneggiare in maniera gravissima quello che è il “materiale genetico delle cellule“. E tutto ciò è la causa scatenante di insorgenza di tumori ed anche di malattie genetiche.

EFSA e Commissione Europea mettono al bando ben 8 sostanze cancerogene.

Ebbene sì, la decisione è stata presa e presto verranno dichiarate fuori dalla possibilità di utilizzo tutte queste sostanze. Attenzione, però, perché al momento sono solo otto, ma ben presto la lista potrebbe finanche aumentare e di sostanze vietate ce ne potremmo ritrovare in quantità ancora maggiore. Ma vediamo, insieme, quali sono.

Innanzitutto, specifichiamo che, al momento, tutte queste sostanze rientrano nella categoria “Aromi per affumicatura“. E queste sono: SF-001 “proFagus Smoke R714”, SF-002 “Zesti Smoke Code 10, SF-003 “Smoke Concentration 809045”, SF-004 “Scansmoke SEF7525”, SF-005 “SmokeEx C-10”, SF-006 “SmokEz Enviro-23”, SF-008 “proFagus Smoke R709” ed SF-009 “Fumokomp Conc.”.

Tutti questi vengono utilizzati per fornire a prodotti come bevande, snack, salse, ma anche carne e formaggi, ad esempio, e, addirittura ai pesci, quel sapore che ricorda appunto l’affumicatura. Questi aromi vanno ad aggiungersi ad altri due già banditi. Ma per non vederli più all’interno delle etichette di questi prodotti alimentari bisognerà aspettare un periodo che va dai due fino ai cinque anni.