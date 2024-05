Obsolescenza tecnologica: brutte notizie per i possessori di questi Pc e Notebook, smetteranno di funzionare | Ora costretti a cambiarli

Le brutte notizie non finiscono mai, soprattutto quando si è in possesso di alcuni dispositivi tecnologici un po’ datati, ma anche quando questi non lo sono.

Ebbene sì, avete capito benissimo. E questo avviene perché ci si ritrova dinanzi ad un processo programmato dalle aziende produttrici che fanno sì che arrivi l’obsolescenza dei loro prodotti dopo un determinato periodo di tempo. E sono molti gli utenti che a breve, anzi a brevissimo, si ritroveranno con un dispositivo in queste condizioni particolari.

La tecnologia va sempre avanti, nn si ferma e compie, giorno dopo giorno, dei passi da gigante. Con questa, poi, vengono immessi sempre più nuovi aggiornamenti software per far sì che i dispositivi siano sempre più performanti. Purtroppo, però, c’é da puntare l’attenzione non solo sulla parte software, ma anche su quelle che sono tutte le componenti hardware.

Molto spesso, infatti, i nuovi aggiornamenti non risultano essere compatibili con alcuni dispositivi. E, questi ultimi, non riescono a riceverli, restando fermi al palo e senza alcuna nuova funzionalità o feature di sicurezza. Si finirà, così, con l’avere un dispositivo non aggiornato e privo degli standard di sicurezza adeguati.

Ed il più delle volte, si è costretti praticamente a sostituire i vecchi dispositivi di cui ci si ritrova in possesso a pochissimi anni dal loro acquisto. Ciò prevede un esborso di denaro nn indifferente per moltissimi utenti. E’ questo il caso dei possessori di moltissimi PC fissi, notebook e laptop che si ritroveranno senza la possibilità di aggiornare il proprio computer alla versione più recente di Windows.

Windows 11 24H2: saranno moltissimi i computer che non potranno riceverlo!

Si tratta del nuovissimo aggiornamento previsto dal colosso tech di Redmond, Microsoft per il suo sistema operativo Windows. La nuova versione, di Windows 11, la 24H2, infatti, prevede che debbano essere rispettati dei requisiti di sistema e non tutti i computer ne avranno la possibilità. In particolar modo c’é necessità di supporto delle istruzioni SSE4.2.

Queste sono di fondamentale importanza affinché tutto il sistema operativo funzioni in maniera corretta, senza intoppi, in maniera performante. Chi non potrà riceverlo, quindi, dovrà assolutamente acquistare un nuovo dispositivo in grado di supportare il nuovo update. Ma vediamo, allora, quali sono i computer più a rischio e che devono essere assolutamente sostituiti.

Partiamo da quelli Intel. I device prodotti prima del 2008 non potranno assolutamente ricevere l’aggiornamento, così come quelli AMD prodotti prima del 2011. Quindi, se siete in possesso di un computer prodotto dopo quei due anni, potrete dormire sonni tranquilli. Ovviamente, almeno per il momento e prima degli aggiornamenti futuri che, sicuramente, avranno altri requisiti restrittivi da rispettare.