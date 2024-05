Gollum: sarà lui il protagonista del nuovo capitolo de Il Signore Degli Anelli | Ecco la data di uscita e la trama finora rivelata

Occorrerà aspettare fino al 2026 onde conoscere il nuovo film dedicato al mondo del Signore degli anelli.

Si tratta di un film dedicato a uno dei protagonisti della saga fantasy, un personaggio certo non eroico, ma nemmeno ininfluente: Gollum, in arte Smeagol. Proviamo a vedere insieme di che cosa si tratta.

L’annuncio proviene da David Zaslav, ad di Warner Bros Discovery. Sì tratterà del film ‘The hunt for Gollum‘, letteralmente la ‘Caccia a Gollum’. Ritornerà come protagonista proprio quell’Andy Serkis che aveva recitato nei panni di Gollum’; stavolta non attore però, ma regista. Insomma, alla prova della macchina da presa dopo aver imparato dal migliore, cioè Peter Jackson.

Quest’ultimo, come aveva fatto per altri progetti (ma non The Rings of Power), porterà il suo piccolo tocco, il suo contributo al progetto. La sceneggiatura verrà infatti scritta da tre diverse persone, rispettivamente Fran Walsh, Philippa Boyens e Peter Jackson. Non è ancora chiaro come si svolgerà la sceneggiatura; quanto sappiamo per certo è il coinvolgimento di Jackson nell’intera trama.

A differenza di The Rings of Power, il nuovo film sarà prodotto con la New Line Cinema. Si ritorna pertanto a una gestione ‘Jacksoniana’, ‘in house’. In generale è stato spiegato più volte come si voglia esplorare le trame secondarie di Tolkien, quelle storie mai raccontate effettivamente dall’occhialuto professore di Oxford.

Tutti i dettagli dietro ‘The Hunt for Gollum’

Non sarà l’unico film, perché già si discute, da diverso tempo, di un anime ispirato all’universo tolkeniano; ci stiamo riferendo a ‘The War of the Rohirrim‘ il cui debutto è previsto nei Cinema il prossimo 13 dicembre 2024. Si esplorerà, nell’occasione, la costruzione del Fosso di Helm due secoli prima delle vicende de Lo Hobbit, ad opera del mitico Helm man di martello. Il regista Kamiyama ha promesso un’avventura visiva indimenticabile, occorrerà constatare se manterrà le promesse.

Ritornando alla ‘Caccia a Gollum’, Serkis è intervenuto in prima persona, senza nascondere il suo profondo entusiasmo: ‘Il mio tesssoro – ha scherzato – È giunta l’ora di avventurarsi nuovamente nell’ignoto con i miei cari amici, i guardiani straordinari e incomparabili della Terra di Mezzo, cioè Peter, Philippa e Fran”.

Occorrerà vedere quali altre vecchie conoscenze torneranno a essere presenti, saranno di nuovo protagoniste dell’opera di Serkis. Che sia giunta l’ora per il ritorno di Viggo Mortensen, alias Aragorn? E che dire di Gandalf? Tutti attori ancora in vita, ma invecchiati a confronto col debutto della storica trilogia.