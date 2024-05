Android, finisce la pacchia: chi invidiava la funzione Cerchia e Cerca adesso la può avere gratis anche su Apple | La svolta furba ed utilissima a tutti

Della funzione “Cerchia e Cerca” se ne è parlato tantissimo dall’inizio di quest’anno, quando è arrivata ufficialmente, ma anche nei mesi precedenti.

Sì, perché si trattava di qualcosa di mai visto fino a quel momento, ed ha attirato la curiosità di tantissimi utenti, appassionati ed anche di sviluppatori. Diciamo che erano in molti a chiedere una funzionalità del genere da poter associare alle ricerche. Purtroppo, però, è esclusiva degli smartphone Android e di alcuni in particolare.

Parliamo, ovviamente, dei device di Google, i Pixel e dei Samsung Galaxy S24. Gli altri, invece, non l’hanno ricevuta. Era il 17 gennaio quando Google l’ha presentata ed ha mostrato al mondo intero il suo funzionamento. Si parte dalle immagini, un po’ come già si poteva fare grazie a Google Lens. Ma c’é qualcosa di più interessante.

Sì, perché basta avviare questa funzione, cerchiare un porzione, anche piccola, dell’immagine in questione per cui si vogliono ricevere informazioni. Google completerà il tutto fornendo i risultati della ricerca che, però, può essere anche affinata e migliorata, chiedendo, sotto forma di testo ulteriori informazioni al riguardo.

Ovviamente, questa funzionalità – è inutile dirlo – richiama a sé i servigi dell’Intelligenza Artificiale. Fatta questa dovuta premessa, però, c’é da dire che, finalmente, il Cerchia e Cerca non sarà più solo prerogativa di alcuni smartphone Android. Ebbene sì, anche i device Apple la potranno avere ed in particolar modo gli iPhone. Vediamo come.

Basta invidia: ora gli iPhone avranno la loro funzione Cerchia e Cerca!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Non è affatto una indiscrezione né una notizia campata in aria, bensì una realtà di fatto che farà cessare il sentiment di invidia provato fino ad ora dai possessori di iPhone nei confronti dei loro colleghi in possesso dei Google Pixel o dei Samsung Galaxy S24. In particolar modo, gli utenti interessati sono quelli che hanno acquistato la versione Pro quella Pro Max di iPhone 15.

La prima cosa da fare è aver scaricato ed installato l’App Google e scaricare un collegamento a questa, impostandolo con il Tasto Azione che ben conoscete. Ovviamente, prima avrete dovuto impostare il Comando Rapido “Search your screenshot“. Ed ecco che avverrà la magia. Certo, nn avverrà sempre, ma solo quando, come si suole fare in questi casi, si andrà a tenere premuto il Tasto Azione.

Vi apparirà lo screenshot dell’immagine desiderata e potrete fare le vostre ricerche con Google Lens anche se senza l’azione di cerchiare. Attenzione, perché si può utilizzare anche sugli altri iPhone, anche se in modalità diversa. Non ci sarà il Tasto Azione, ma il Back Tap per impostare quello che è il comando rapido utile ad attivare questa funzionalità.