Nokia 3210 ora lo puoi acquistare in versione 2024: design identico ai primi del 2000 ma con degli aggiornamenti che permettono di usarlo ora | Costo davvero misero

Era il lontano 1999 quando Nokia, la multinazionale finlandese che vanta una tradizione di ben 160 anni, mise al mondo il Nokia 3210.

Era un cellulare dual band con schermo in bianco e nero retroilluminato. E, poi, c’erano i giochi che, ancora oggi, sono in molti a rimpiangere. Su tutti, possiamo menzionare lo Snake, ma ci verrebbe da menzionare anche Memory e Logic. Insomma, era uno dei primissimi dispositivi che non serviva solo a telefonare o inviare messaggi.

Grazie ad esso, gli utenti potevano anche trascorrere il proprio tempo libero a giocare e rilassarsi. Inoltre, poi, offriva anche una possibilità che tutti, ma soprattutto quanti, tra gli utenti che erano in possesso di questo dispositivo, amavano la musica, avevano piacere a sfruttare. Parliamo della funzionalità “compositore“.

Grazie ad essa, infatti, ci si poteva sbizzarrire a comporre la propria musica preferita e ad impostarla come suoneria predefinita del proprio Nokia. In questo modo, tutti avrebbero potuto dare sfoggio delle proprie abilità compositive e musicali, mentre gli altri utenti restavano meravigliati a sentire queste che, in alcuni casi, erano anche belle composizioni.

Dovete sapere, però, che adesso, per la gioia dei nostalgici, questo device sta tornando. O meglio, possiamo dire che sia già arrivata. Si tratta di una edizione riveduta e corretta di questo dispositivo iconico dell’azienda finlandese. Questa, infatti, ha dato l’annuncio di questa notizia proprio sul suo sito ufficiale pochissime ore fa.

Nokia 3210 nel 2024: stesse linee, stesso design, ma dalle caratteristiche moderne al passo con la tecnologia!

Ebbene sì, agli occhi di molti questa notizia può sembrare strampalata, non veritiera. Ma non è affatto così. Anzi, dovete sapere che questo nuovissimi dispositivo che richiama all’antico, come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenza, è stato anche già annunciato. Vi diciamo subito che Snake c’è ed è anche a colori! Il suo nuovo display è a colori e la risoluzione è di Alta Qualità.

Inoltre, poi, ha una fotocamera posteriore con flash incorporato a Led e – notizia delle notizie – è compatibile con la connessione internet. Ovviamente, si potrà farlo solo con tecnologia 4G. Il suo sistema operativo è il Series 30+. Per quanto riguarda il processore, troviamo l’UNISOC Tiger T107, coadiuvato da 64 MB di Ram.

Per quanto riguarda la memoria interna, invece, questa è da 128 GB ed è anche espandibile cn una micro SD da massimo 32 GB. Vanta una batteria estraibile da 1450 mAh. Terminiamo con il display che è un LCD da 2,4” e con la fotocamera che ha un sensore da 2MP. Il suo costo è di 79,99 euro ed è disponibile nelle colorazioni Y2K Gold, Scuba Blue e Grunge Black.