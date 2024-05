Moto, arriva la tecnologia a salvarti dalla Polizia: usa lo smartphone quanto e come vuoi alla guida | Con “lui” non possono contestarti nulla

Novità tecnologica in arrivo per i motociclisti. Semplice, rapido, efficace: e si applica senza patemi sul manubrio.

Oggigiorno appare relativamente facile avere, dal proprio smartphone, le mappe necessarie a guidare in auto. Il passaggio al display dell’auto è (quasi) automatico, certo molto semplice. Questo non vale per le moto, quantomeno per la maggior parte di esse. Almeno fino ad oggi.

L’azienda Midland ha infatti proposto il cosiddetto display Bikeplay Guardian. Il sistema consente di duplicare le proprie mappe e/o dispositivi su un altro schermo, garantendo di avere quello specifico navigatore altrimenti così difficile da ottenere.

Il sistema funziona tanto su Android quanto su Apple e consente di usare anche tutte le app di navigazione, ad esempio Waze, Google Maps e Apple Maps. Per non citare la possibilità – preziosissima – di accedere all’assistente Siri o Google.

Ma come comunica Bikeplay Guardian? Ebbene, utilizza la rete Wifi ed è pienamente interfacciabile con le App Android Auto e Apple Car Play. A patto che la rete funzioni, va da sé, non vi dovrebbero essere problemi; d’altronde lo stratagemma era già stato utilizzato per le auto, ora lo si trasferisce semplicemente alle moto.

Come funziona Bikeplay Guardian, tutti i dettagli tecnici

Proseguendo nell’analisi, il dispositivo possiede un display pari a 5 pollici, resistente a urti e ogni genere di fluidi e infine utilizzabile anche se ‘guantati’. Sebbene sia sconsigliato sotto il profilo della sicurezza, nulla vieta di utilizzare il display per chattare, fare e ricevere chiamate, compiere operazioni bancarie e così via.

Ma l’offerta non si ferma qui, perché il display è anche munito di due piccole telecamere da porre davanti e dietro la moto, le cui visuali sono riportate nel display. In caso di incidente le telecamere diventano un’utilissima dashcam da portare al Tribunale; certo tutto ciò ammettendo che si abbia inserito gli appositi settaggi sul display tramite l’app prevista.

E il prezzo? Midland lo propone a trecento euro (299 per l’esattezza). Oltre al display e alle fotocamere sono anche inclusi tutti i cavi necessari onde installarlo, sebbene con grande difficoltà. Molto hanno infatti segnalato come sia facile confondersi, specie nella gestione delle diverse periferiche. Ultima chicca: l’assortimento include anche dei sensori onde assicurarsi della tenuta dei pneumatici. Insomma, non solo uno ‘schermo’, ma un apparecchio multifunzionale necessario per sincerarsi dello stato di salute del proprio veicolo. O, nel caso in questione, della propria motocicletta.