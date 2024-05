PlayStation: ecco i titoli che ora vanno a ruba tra i collezionisti ed i fan più sfegatati | Se hai uno di questi ora fai soldi a palate

Il mercato del retro gaming ha conosciuto, negli ultimi anni, un’impennata folle, unica nel suo genere. Ormai alcuni giochi sono rarissimi, proviamo a vederne alcuni insieme.

Tra le tante console che hanno tracciato la storia dei videogiochi, la PS3 è la più nota. La PlayStation è stata acquistata un po’ da tutti; chiunque vivesse in una famiglia abbiente e non fosse tecnofobo, aveva una Play. Intere generazioni sono cresciute con la musichetta di Mortal Kombat, di Rayman, delle prime storiche edizioni di Fifa e Pes. Tempi indimenticabili che spiegano come molti collezionisti, pur di riviverli, siamo disposti a spendere cifre molto ingenti.

Guardando ad alcuni esempi è massicciamente ricercata ‘Rain‘, di Digitales. Si tratta di un gioco di avventura relativamente recente, ma con una particolarità: è uscito in formato digitale in tutto il mondo tranne in Giappone. Se ne deduce che è estremamente raro, davvero un ‘pezzo’ unico. Il prezzo medio si aggira oggigiorno su 594 dollari per un’ edizione fisica completa di tutte le componenti.

Un altro piccolo esempio è Aquanaut’s Holiday: Hidden Memories che non è – di nuovo – un gioco vecchio, ma possiede la particolarità di aver avuto una distribuzione fisica in inglese solo in Asia. Paradossalmente dove non si parlava inglese è stato diffuso proprio in quella lingua. A causa di quest’evento fortuito una copia di Aquanaut intatta può valere 750 dollari.

I giochi più rari di sempre della Play Station 3

Ritroviamo, tra i giochi più ricercati, il Deluxe pack del 2009 di Final Fantasy XIII. L’edizione del gioco comprendeva un disco con la colonna sonora, una collectable card e un DualShock 3 in edizione limitata. Insomma, un Deluxe pack degno di un re. Un’educazione intatta, completa di tutti gli accessori, varrà 1350 euro; per fare un paragone più di un motorino o un’auto.

Un altro esempio di gioco raro – ancorché bizzarro – della PlayStation 3 viene conferito da JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle. L’edizione Deluxe comprendeva addirittura un’intera statuetta che è l’ oggetto di solito più bramato dai collezionisti. Oggigiorno viaggia sui 2088 dollari per un’edizione non ancora aperta.

E infine è impossibile non citare NBA Elite 11 del 2010. Il gioco venne ritirato dalla circolazione per una serie di ragioni tipiche delle multinazionali, ma non prima che alcune – molto rare – giungessero nelle mani dei rivenditori quali Gamestop e simili. Le poche copie in commercio vengono vendute a 5/6mila dollari, ma su alcune aste di eBay le cifre veleggiano sulle 19mila, le 20mila al pezzo.