LIDL spettacolare: questa settimana in vendita Master BBQ, adatto a tutte le case e per farci ogni cottura | Funziona con carbonella e con gas

Nel volantino settimanale di Lidl c’é qualcosa, in offerta, di molto adatto per questo periodo e la stagione a venire alle esigenze di tutti gli utenti.

La primavera e l’estate son le stagioni che, per eccellenza, portano i cittadini a mettere il naso fuori alla porta di casa per scampagnate, gite fuoriporta, weekend di piacere e – perché no? – anche delle giornate intere da passare sul terrazzo della propria abitazione in compagnia di parenti ed amici. Lidl tutto questo lo sa benissimo.

Ed ecco che ha messo su una promozione adatta a tali esigenze. La si potrà trovare all’interno del volantino, segnatamente all’interno del cuore di questo. Parliamo di un barbecue particolare, professionale che garantirà a chi lo acquista delle grigliate ottime, con cotture succulente, omogenee e, soprattutto, senza alcun cenno di fumo.

E csì, dopo tutti i prodotti alimentari in offerta previsti per questo evento promozionale, lo speciale per la Festa della Mamma con fiori e piante di ogni tipologia, lo speciale per il giardinaggio ed il fai da te, ecco spuntare il prodotto di cui vogliamo darvi informazione in questo articolo. Si tratta di qualcosa dalla qualità altissima, come abbiamo avuto modo di accennare già in apertura.

Inoltre, poi, come spesso accade quando Lidl pone in essere una promozione, ci sono ben altre due caratteristiche molto importanti. La prima riguarda il prezzo di questo dispositivo che, ad oggi, è in vendita con ben 50 euro di sconto. La seconda, invece, riguarda il periodo di garanzia. Come al solito, questa è fissata in tre anni!

Barbecue a Gas Grillmeister: un prodotto d’eccellenza ad un prezzo bassissimo!

Ebbene sì, parliamo proprio di questa particolare tipologia di Barbecue, la cui struttura è alta 97 centimetri. Ha un perimetro rettangolare le cui misure sono 133 centimetri di larghezza per 54 centimetri di profondità. Al centro sono di 6 si trova la griglia per la cottura delle vivande, le cui dimensioni, invece, sono di 69 cm per 35 centimetri.

Troverete anche una graticola per scaldare i pasti che, però, è anche adatta ad un genere di cottura a fuoco lento. Questo dispositivo fantastico ha anche un coperchio integrato dal quale si può anche visionare la temperatura. Sotto c’é un carrello con degli sportelli. Il tutto è trasportabile facilmente in ogni luogo del terrazzo o del giardino grazie alle ruote installate.

Ci sono due zone, ai lati, che consentono di poggiare utensili, piatti e contenitori. Inoltre, c’é il tubo per l’alimentazione a gas con bombole con riduttore di pressione. L’accensione del dispositivo è elettrica. Infine, vi diciamo che ci sono ben sei fuochi con le manopole per la regolazione delle fiamme. Insomma, si tratta di un dispositivo super completo che costa solo 199 euro. Attenzione, perché questa promozione scade domenica 12 maggio.