iPhone basta così grosso: Apple, svelato il jolly in preparazione nelle fabbriche, è una versione extra-compatta | Lo slim phone sta arrivando

Apple sta preparando un nuovo modello di iPhone, capace di superare i precedenti per un dettaglio cruciale: la sottigliezza.

Chi non conosce la Apple? La compagnia di Steve Jobs si è sempre distinta per i modelli avveniristici, decisamente all’avanguardia. I primi computer avevano un design ardito, decisamente controcorrente; erano oggetti – concetto all’epoca alieno, totalmente sconosciuto – eleganti. I computer della Apple, se posti in un luogo nobile o di alto rango, non sfiguravano. Efficienza, sistema chiuso e design avanzato sono elementi più tutti rimasti nella filosofia della Apple.

Naturalmente – senza nulla togliere ai Mac – oggigiorno la Apple è nota soprattutto per i suoi cellulari all’avanguardia. Sì può parlare, a più riprese, di vere e proprie evoluzioni della Apple, anzi di rivoluzioni capaci di sovvertire lo status quo dell’elettronica. Caso emblematico: IBM contro Apple.

Accanto al design, anche nel caso dei cellulari, la Apple adopera un sistema rigidamente chiuso, difficilmente modificabile. Appare estremamente raro, se non arduo, che uno ‘smanettone’ scelga la Apple. Tutto ciò si traspone nella sicurezza – difficile (ma non impossibile) avere virus su Apple – e nell’efficienza, con una velocità dei tempi di accensione e di reattività del sistema nettamente superiori a Windows e Android.

Ritornando all’argomento odierno, cioè i cellulari, la Apple fu la prima a rivoluzionare il campo col debutto – trascinante e assoluto – del primo iPhone. Un nuovo modello di cellulare era nato; e se vogliamo una nuova modalità di rapporto col mondo. Steve Jobs, all’epoca, fece la storia: presentando un prototipo alla base della nostra storia dell’elettronica.

Il nuovo modello di iPhone, ecco la rivoluzione firmata Apple

Per quanto riguarda la situazione odierna la Apple vuole proporre un nuovo modello di iPhone dove si mira ad una portabilità estrema; forse l’iPhone più leggero sia mai stato costruito. Ci riferiamo in quest’ caso all’iPhone 17 Plus o anche chiamato (non a caso) Slim.

Il nuovo iPhone della Apple sarà dotato di display da 6,55 pollici; una piccola riduzione a confronto con l’iPhone 14, 15 e 16 Plus. Questi avevano infatti un display OLED da 6,69 pollici. La riduzione è stata confermata per il 2 per cento.

La novità è stata accolta con meno entusiasmo di quanti molti avrebbero immaginato; i più hanno infatti osservato come sarebbe stato preferibile avere non un iPhone più sottile, quanto più corto. Un cellulare da infilare nei jeans senza particolari difficoltà o da tenere nelle tasche del giubbotto o dell’ impermeabile senza sentirne ‘il peso’.