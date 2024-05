Star Wars: la Seguace, ecco il nuovo capitolo della saga che già dal trailer ci lascia col fiato spezzato | Data di uscita, linea temporale ed interpreti – VIDEO

E’ tra le novità maggiormente attese dell’ultimo periodo ed ora, poco prima del suo arrivo ufficiale, si mostra a tutti gli utenti con i primi trailer.

Manca ancora circa un mese prima che tutti gli appassionati della serie possano sedersi comodamente sul proprio divano di casa e visionare i primi due episodi. Sì, perché questi arriveranno il prossimo 5 giugno e la piattaforma che le accoglierà, è quella più giovane tra le più conosciute. Parliamo di quella che, in Italia, ha fatto il suo esordio durante la pandemia di Covid.

Era il mese di aprile del 2020, in piena emergenza ed in pieno periodo di restrizioni, quando Disney+ fece il suo debutto nel nostro paese. E, sin da subito, è stata accolta positivamente grazie al suo enorme bagaglio di contenuti, molti dei quali originali, che potevano essere visionati. In questi suoi primi quattro anni di attività, poi, ne ha fatta di strada.

I contenuti sono diventati sempre in numero maggiore e la qualità di questi è praticamente indiscutibile. La scelta è immensa e ce ne sono davvero tantissime anche per bambini e per famiglie. Queste, infatti, possono ritagliarsi un momento di relax familiare con i propri figli durante le serate in casa. Ed ora ecco la splendida notizia.

Sì, perché, finalmente, dopo che di indiscrezioni se ne sono avute tantissime nell’ultimo periodo, ecco che è arrivato il primo trailer del nuovo capitolo della saga di Star Wars. E’ arrivato lo scorso 4 maggio e già gli utenti stanno sognando. L’ansia sta aumentando a dismisura e non si riesce a tenere a freno la voglia di poter visionare i primi episodi.

Star Wars – The Acolyte: ecco il trailer del nuovo capitolo della serie tanto attesa ed amata da tutti.

Il nome in italiano è: La Seguace ed il cast è davvero stellare. Pensiamo, ad esempio, a Carrie-Anne Moss, direttamente da Matrix o, a Dean-Charles Chapman di Game of Thrones. Insomma, non proprio un cast di ultimi arrivati, non credete? Si preannuncia qualcosa di indescrivibile che riuscirà a tenere incollati agli schermi utenti di qualsiasi età.

In questo nuovo capitolo, avvengono dei crimini efferati. Questi eventi nefasti fanno sì che il Maestro Jedi, nella saga Lee Jung-jae, si ritrovi di fronte, a combattere come nemica, una guerriera di sua conoscenza, che ritorna dal passato ed in questi episodi è interpretata da Amandla Stenberg, un’attrice che abbiamo già visto in Hunger Games nel ruolo di Rue.

Col passare del tempo, però, i due contendenti si ritrovano a percorrere lo stesso cammino, buio, tetro, dominato da forze oscure che li mettono di fronte ad una nuova realtà: “nessuno è al sicuro dalla verità“, soprattutto quando, “in tempi di luce, l’oscurità avanza“. Insomma, si tratta di una nuovissima avventura avvincente, tutta da vedere, magari attendendo l’arrivo di tutti gli episodio per farne un’unica sola scorpacciata.