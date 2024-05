Fallout mania: questa versione è davvero assurda e solo pochissimi possono averla conosciuta | Ti servirà solo Microsoft Excel

Era il 1997 quando la prima versione di questo gioco fece il suo debutto sui Pc; tutto è ambientato negli Stati Uniti d’America, più precisamente, in California.

A dominare è lo scenario post-atomico e la paura di una guerra nucleare. In particolar modo, è già il nome a caratterizzare quella che sarebbe stata l’ambientazione. Sì, perché Fallout prende le mosse proprio da una condizione, la ricaduta radioattiva provocata da una eventuale esplosione di una bomba atomica e che si chiama, appunto fall-out.

Questo primo videogioco ha avuto un successo enorme anche grazie agli altri episodi della sagra ed agli spin-off che si sono succeduti negli anni, fino al 2018 con Fallout 76. C’é anche un gioco da tavolo, ma, ultimamente, quello che ha fatto crescere sempre di più l’attenzione per questo argomento è l’arrivo, su Amazon Prime Video della serie dedicata.

Sì, avete capito benissimo. E’ arrivata in piattaforma lo scorso 10 aprile ed è composta da ben 8 episodi della durata che varia tra i 45 ed i 75 minuti. Ed è stata proprio questa serie a dare nuovamente il la alla riscoperta della serie gioco di cui abbiamo avuto modo di parlare in precedenza. ra, però, quel che è giunto sino a noi ha dell’incredibile.

Sì, perché dovete sapere che qualcuno ha pensato bene di rispolverare il gioco in questione, ma di renderlo fruibile con un tool Microsoft. Ebbene sì, avete capito benissimo. E questo programma è uno di quelli maggiormente utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Parliamo di Excel. E se siete tra quelli che non ci credono, fate davvero molto, ma molto male.

Ecco che arriva Fallout su Excel grazie ad uno YouTuber famoso!

A sviluppare la nuova versione di questo gioco che potremmo definire immortale è stato lo YouTuber

. Possiamo capire lo stupore, ma la diffidenza n. Sì, perché si tratta di un gioco di ruolo già fruibile all’interno del programma e, soprattutto, funziona ed è anche molto divertente ed avvincente. Non riuscirete a smettere di utilizzarlo.

Sarete coinvolti nelle missioni, in combattimenti efferati. Ovviamente, non bisogna aspettarsi una grafica in 3D come si è abituati con i giochi di ultimissima generazione. Ma noi vi consigliamo di provarci. Ci sono dei tutorial per ricreare il gioco, ma lo YouTuber ha messo a disposizione anche il file completo di questa sua creazione.

Chi gioca è rappresentato da un cerchio rosso e dovrà salvare Mercer dall’ultima minaccia arrivata. I luoghi di rifugio sono in viola, mentre i terreni sono rappresentati dalla colorazione verde. Ci si può imbattere in una delle modalità battaglia presenti, ma, in caso di difficoltà, si può anche optare per cominciare tutto da capo. Si può combattere, bisogna salvare Mercer, colpire i nemici e, soprattutto potrete fare la conta dei danni subiti. Ed è tutto gratuito!