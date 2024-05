Apple iPad: ecco l’ultima versione con i nuovi Chip M4 che metteranno fine alla concorrenza | Spettacolo di design e potentissimi come un notebook

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che questo è uno dei casi in cui vale bene il detto per cui attendere ne è valsa la pena.

Così, dopo due anni dall’ultima versione di questi dispositivi, in cui si sono rincorse diverse indiscrezioni a riguardo, ecco arrivare, finalmente i nuovissimi iPad con chip M4. E dovete sapere che si tratta di dispositivi davvero impressionanti che sbaraglieranno tutta la concorrenza. Chi li acquista avrà tra le mani qualcosa di performante e super potente.

Dopo l’evento Let Loose di Apple si è avuta contezza di quello che sarà il futuro dell’ecosistema di prodotti e servizi dell’azienda guidata da Steve Jobs. Il comune denominatore è l’Intelligenza Artificiale. Sì, perché grazie ai nuovi iPad si potrà testare tutto ciò che concerne proprio la nuova tecnologia di cui abbiamo dato cenno poc’anzi.

Confermati gli attesissimi arrivi di dispositivi come gli iPad Air e gli iPad Pro. I primi hanno preso in prestito qualcosa dai secondi. Inoltre, c’é da dire che è già possibile procedere con il preordine di tutte le versioni di entrambi i nuovi dispositivi. E le consegne sono previste anche a breve, anzi, a brevissimo. Si parla dei primi arrivi il prossimo 15 maggio.

Quindi, chi procedere al preordine in questi giorni sarà tra i primi a riceverli ed a poterli testare in vista dell’implementazione di ulteriori funzionalità di Intelligenza Artificiale che arriveranno con il nuovo sistema operativo loro dedicato, iPadOS 18, il prossimo mese di settembre. Vediamo, allora, insieme, quali sono le caratteristiche peculiari dei nuovi iPad appena arrivati.

iPad Air ed iPad Pro: due dispositivi che guardano dritto al futuro.

Partiamo subito dai primi, gli iPad Air, arrivati in due versioni, la prima con schermo da 11” e la seconda con schermo da 13”. Apple ha implementato al loro interno il chip M2 che, secondo quanto riferito durante la conferenza di presentazione, consentirà di migliorare, ad esempio, le foto, grazie all’Ai integrata. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione si parte da 128 GB e si arriva a ben 1TB.

Ed il loro costo parto da 719 euro. Passiamo, ora, ai dispositivi di punta, quelli maggiormente attesi dagli utenti di tutto il mondo. E questi sono, senza ombra di dubbio alcuna, gli iPad Pro. Anche in questo caso ci sono due versioni, con schermi da 11” e da 13”. Durante l’evento di presentazione Apple ha dichiarato che questi sono i dispositivi più leggeri e più sottili del suo ecosistema.

Inoltre, c’é da puntare l’attenzione proprio ai display con tecnologia Tandem OLED ed al chip M4, più potente, più performante che farà in modo che questi tablet possano essere parificati ad un notebook per le loro prestazioni ed anche per la capacità di sfruttare a pieno l’Intelligenza Artificiale. Il prezzo di base di questi nuovi dispositivi è di 1219 euro.