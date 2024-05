LIDL salute: questo gadget vi rimetterà al mondo dopo lo sport, giornate di lavoro faticose o stress accumulato | Una vera mano santa a pochi euro

Non crederete ai vostri occhi, ma Lidl, oltre i prodotti alimentari, quelli per il fai da te, il giardinaggio ed anche gli indumenti, tiene anche alla vostra salute.

O meglio, questa grande catena di distribuzione tedesca attiva nel settore discount, ha, sugli scaffali all’interno dei suoi negozi, presenti sul tutto il territorio nazionale, anche dei prodotti che sono funzionali al benessere psicofisico di tutti i cittadini. Ebbene sì, avete capito benissimo. E questa volta, non troverete uno speciale all’interno del nuovo volantino.

Il prodotto di cui vogliamo parlarvi fa bella mostra di sé proprio nella sua prima pagina. Sarà difficile non notarlo. Sì, perché lo troverete in alto, alla vostra destra, su sfondo rosso, di fianco a tutti i prodotti alimentari che fanno parte di questo volantino e poco sopra un set di cacciaviti. Questo nuovo evento promozionale va a sommarsi con quello settimanale.

Purtroppo, però, durerà soltanto il tempo di un week end, quindi tre giorni. Pertanto, bisognerà sbrigarsi e fiondarsi in uno dei tantissimi supermercati Lidl per non restarne senza. Una volta acquistate e messo in funzione, noterete subito tutti i benefici. Sarete più rilassati, lo stress andrà via e, soprattutto, non vi costerà un occhio della testa.

Da Lidl un prodotto Medisana: una vera e propria manna dal cielo a pochissimi euro.

Medisana è un’azienda che opera in questo settore da più di 40 anni ed il suo motto è “La tua salute in buone mani“. E’ un’azienda che è sempre all’pera per migliorare la qualità e la funzionalità dei suoi prodotti per continuare a migliorare lo stato di salute di chi li acquista e per tenere monitorata quest’ultima giorno dopo giorno.

E questo Lidl lo sa ed ha voluto fortemente i prodotti aziendali all’interno dei suoi supermercati. Ed ecco che, nel volantino “Super Weekend“, è spuntato un prodotto utile alle spalle, alla nuca, alla testa, alla schiena ed ai piedi di chi lo acquista. Ma di che prodotto stiamo parlando? Beh, parliamo del Cuscino per massaggio Shiatsu lenitivo per spalle, schiena, gambe e collo.

Innanzitutto, vi diciamo che, come al solito, Lidl offre a tutti gli utenti che lo acquisteranno ben 3 anni di garanzia. E c’é da ribadire che una cosa del genere non è affatto di poco conto. Ma passiamo alle cose ancora più importanti. Scopriamo tutte le sue caratteristiche. Si tratta di un prodotto dalle dimensioni maneggevoli e fatto con materiale di facile manutenzione e pulizia.

Ha ben 4 testine rotanti e massaggianti, c’é la funzione luce rossa ed è collegabile e riscaldante. C’é un pannello di controllo e ben due pulsanti per facilitare il suo utilizzo. E, grazie al suo cinturino, può essere tenuto fermo alla poltrona o alla sedia. Insomma, c’é tutto! Ed il costo è davvero molto, ma molto basso. Pensate che potrete acquistarlo, ma solo da venerdì 10 a domenica 12 maggio, a soli 19,99 euro.