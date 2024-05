Finisce in manette usando un drone: la pazzia allo stato puro di questo pilota che compie un gesto inenarrabile | Davvero lo ha fatto senza rifletterci su

Si può finire in carcere pilotando un drone e senza aver colpito nulla lungo questo viaggio? Ebbene sì, si può ed è successo proprio nelle scorse ore.

E non parliamo di qualcuno che si è messo alla guida di uno di questi dispositivi non avendo patente lungo le strade cittadine frequentate da altri cittadini. Ricordiamo che anche questa è pratica assai pericolosa e c’é bisogno di specifiche autorizzazioni, anche in caso di riprese aeree sia per eventi pubblici che per quelli privati.

Insomma, non si può scherzare con il fuoco. Ma il protagonista della vicenda in questione ha fatto altro e possiamo dire che ha messo su un comportamento ben peggiore rispetto a delle solite riprese aeree di panorami. La notizia di cui vogliamo parlarvi arriva direttamente dalla Cina. Il ragazzo autore di questo gesto pericolosissimo è stato trattenuto dalla Polizia.

Ovviamente, prima si è proceduto al suo arresto e, poi, è finito per ben 5 giorni consecutivi all’interno del centro di detenzione della di Zhongshan. ma cosa è accaduto nello specifico? Beh, innanzitutto, c’é da dire che il ragazzo era in possesso di un drone DJI Air 2S. Ma, attenzione, non si trattava del solito drone, quello conosciuto da tutti.

Ebbene sì, perché l aveva “geneticamente modificato“. In pratica, era riuscito ad hackerare il suo sistema proprio per mettere in atto quella che, per lui, era la sua impresa del secolo. Il problema, però, che proprio il suo desiderio di farsi conoscere ha sortito l’effetto contrario: l video che ha condiviso è stato segnalato alla Polizia. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Un ragazzo porta un drone a 2400 metri di altezza per riprendere gli aerei.

Ebbene sì, si tratta di un’impresa sconsiderata, molto pericolosa sia per se stesso che per l’incolumità degli altri cittadini se qualcosa fosse andato storto. Questo ragazzo, dopo aver hackerato il suo drone DJI, ha pensato bene di andare contro le prescrizioni di Legge e portare il suo dispositivo ad un’altezza che, ovviamente, è vietata dalle Autorità.

Arrivato a 2400 metri di altezza, è stato in grado di fare fotografie e realizzare dei video agli aerei di linea che transitavano sopra la sua testa. Ovviamente, realizzare fotografie e video era solo il primo passo della sua idea strampalata. Sì, perché ha voluto render pubblico il suo lavoro, condividendo con gli altri utenti i propri filmati.

E sono stati proprio coloro i quali lo hanno visionato che l’hanno segnalato e denunciato alle Autorità competenti. Per queste ultime, poi, è stato praticamente un gioco da ragazzi rintracciare l’autore di questo comportamento assai scorretto. Fortunatamente, per l’autore della bravata, sono arrivati solo cinque giorni di prigione anche se gli altri utenti richiedevano una pena maggiore.