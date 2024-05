Italia, l’auto elettrica cresce a dismisura: ecco chi sta sul podio delle vendite a gran sorpresa di tutti | Nessuno si aspettava tanto da questo marchio

Le auto elettriche non ‘vanno’ nel Bel Paese. Vi sono però delle eccezioni, dei modelli che riscuotono successo. Scopriamo insieme quali.

Non sembra ‘sbloccarsi’ il mercato delle auto elettriche in Italia. Tra insufficiente presenza delle colonnine, costi – in attesa delle auto di produzione cinese – ancora elevatissimi, un generale conservatorismo della scena automobilistica italiana e una rete elettrica tragicamente inadeguata a ‘reggere’ l’urto delle auto elettriche, la situazione non deve certo sorprendere. Se nei paesi nordici – Svezia e Norvegia, Finlandia e Danimarca, le auto col motore a scoppio sono ormai poco presenti e nella Germania da tempo ci si attrezza per una piena conversione all’elettrico, in Italia si fa ancora fatica. Si tratta d’altronde di paesi, quelli afferenti alla cena mediterranea, che nell’ambito ad esempio casalingo persistono ad utilizzare i vecchi fornelli a gas o che ancora faticano in una conversione all’elettrico in tanti settori ritenuti vitali dieci, vent’anni or sono nei paesi occidentali.

Però quanto pesa – più di tutto – sono gli incentivi ancora assenti; i bonus infatti per l’acquisto delle auto elettriche sono ancora lontani dall’essere approvati; formalmente diventeranno operativi solo da metà maggio in poi. Niente incentivi, niente auto elettriche per il consumatore medio italiano.

Michele Crisi, presidente di Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), ha commentato che si tratta di una “prolungata attesa” che “protrae anche in aprile la paralisi di mercato per (Battery Electric Vehicle) BEV e (Plug-in hybrid electric vehicles) PHEV”. Servirebbe pertanto, quantomeno per convincere i consumatori indecisi, che lo Stato pubblichi nella Gazzetta ufficiale il DPCM connesso agli incentivi e che divenga utilizzabile la piattaforma Invitalia.

I dati d’altronde non mentono: ad aprile c’è stato un calo delle immatricolazioni delle auto elettriche pari a al -20 per cento a confronto con il 2023: nell’anno precedente erano state 3992, con una quota di mercato pari al 3,1%; nel 2024 sono state 3208 con una quota pari al 2,3%. Un brusco calo, in controtendenza col mercato ‘normale’; le immatricolazioni di auto ‘normali’ sono infatti cresciute del +7,5%, con 135.353 nuove immatricolazioni.

Quali sono i modelli di auto elettriche più vendute?

Guardando ai dati nello specifico e prendendo a riferimento i singoli modelli, si può osservare come ‘domini’ al primo posto la Tesla Model Y. Si tratta del classico SUV con un design minimalista, un cruscotto gestito da un touchscreen e alcuni pulsanti laterali e un software ‘Autopilot’ che regola in automatico diverse funzioni della guida, in particolare la distanza di sicurezza, la velocità e il mantenimento della corsia.

Segue la svedese Volvo, con la Volvo EX30: di nuovo display in stile tablet, ricarica wireless per i telefoni e le prese USB e una presa di corrente da 12 Volt nel bagagliaio. La Volvo è disponibile tanto con trazione posteriore monomotore, quanto con doppio motore.

Troviamo infine, al terzo posto, la Jeep Avenger: un bel modello di SUV progettato in Italia e realizzato in Polonia, rivolto esclusivamente al mercato europeo e mediterraneo (non è infatti acquistabile negli USA). Si tratta di un SUV disponibile tanto come veicolo elettrico, quanto ibrido. Appena all’ottavo posto è possibile trovare un’auto italiana, la Fiat 500e.