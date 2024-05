Fallout: l’aggiornamento che stavolta vedremo è puro spettacolo e divertimento | Bethesda dopo la serie Tv ha compiuto un capolavoro

Fallout: dopo la serie TV, arriva l’aggiornamento per il videogioco. Scopriamolo insieme.

Negli ambienti videoludici, a seguito del successo della serie TV di Fallout, circolava una battuta famosa: ‘Vuoi vendere un gioco vecchio a prezzo pieno? Produci una serie TV a tema…’ Ed è effettivamente quanto succede ogni qual volta la serie ha successo. Certo, non capita sempre, anzi; sono davvero tante le serie tratte dai videogiochi che hanno fallito nella propria impresa. Però il miracolo ogni tanto accade, la serie ha successo e il videogioco torna ad essere comperato, torna ad essere popolare. Un classico esempio? The Witcher di CD Projekt Red, la cui trasposizione videoludica di Netflix ha fatto furori.

Che cosa fanno le compagnie videoludiche, in queste occasioni? Di solito procedono a un aggiornamento del sistema, propongono un upgrade del vecchio videogame. Un modo per riproporre sotto nuove spoglie una vecchia, a volte anche di dieci anni, veste. Solitamente si compone di un pacchetto per le texture ad alta definizione, di qualche aggiornamento tecnico per i vecchi sistemi e di qualche miglioramento al gioco. Quanto basta per considerare nuovo il videogame altrimenti ignorato.

Bethesda, con Fallout, non ha fatto eccezione; proprio in vista dell’uscita della serie tv ha lanciato il nuovo Update Next Gen di Fallout che prevede un pacchetto ad hoc giocabile, comprensivo di nuove Skin per le armi e armature dell’Enclave, il Cannone Tesla, l’armatura atomica Inferno e X-02 e l’inceneritore pesante. E’ anche una presente una nuova missione, fresca di fabbrica, ‘Echi dal Passato’. Il pacchetto è scaricabile gratis dal Creation Club. Inoltre Bethesda ha previsto un Pacchetto Armi Improvvisate, comprensivo di un lanciatore di palle da baseball, una sparachiodi e un maialino salvadanaio. Senza dimenticare un’ultima chicca: l’Officina Halloween con ben 38 decorazioni per la Società Tecnocratica del New England.

Ma non c’è solo Fallout 4. Il primo grande capitolo della saga quale rinato action RPG nacque infatti con Fallout 3, il primo grande capitolo di Bethesda, dopo le avventure degli anni Novanta con visuale isometrica. Per chi volesse re installarlo tutt’oggi Fallout 3 regge bene alla prova del tempo coadiuvato da un grandissimo numero di mod. E’ possibile potenziarlo, trasformarlo in un videogioco dalla grafica radicalmente rinnovata.

Cosa cambia con il nuovo update, ecco le modifiche

Però per i più giovani però Fallout viene associato all’edizione online, cioè Fallout 76. Il tentativo – sotto molti aspetti rivoluzionario, sotto altri completamente disastroso, una vera catastrofe all’uscita – di applicare i meccanismi dei giochi online a un action rpg pensato epr il single player. Se esplorare la Wasteland da soli è un gran divertimento, lo sarà ancora di più se in gruppo, era stato argomentato. ragionamento in larga parte fallito, decisamente poco riuscito.

Proprio nei confronti di Fallout 76 è rivolto il nuovo update next gen, volto ad aggiornare il gioco proprio mentre la serie tv ‘impazza’ sui nostri schermi. In particolare il nuovo aggiornamento, chiamato 1.7.11.12 pesa 12.1 GB su Steam, 19.8GB su Microsoft Store, 23.1GB su console Xbox e 19.2 GB su console PlayStation.

Ma che cosa porta di nuovo, alla fin fine, il nuovo aggiornamento? Innanzitutto sono stati corretti gli ultimi bug, tradizionalmente numerosissimi in un gioco Bethesda. Inoltre sono stati aggiunti diversi miglioramenti di gioco: migliorie al sistema di vendita/ acquisto, elenco delle attività nel ondo in ordine alfabetico, la voce ‘Munizioni per colpo’ a ogni arma, una nuova barra di scorrimento. Inoltre è stata modificata l’entità del danno del cosiddetto ‘Cremator’.