Fallout diventa gratis: ecco come giocarci senza pagare nemmeno un Euro grazie a questo magnifico portale | Lui è solo il primo di una lunga lista

Amazon Prime propone tra i giochi del periodo un classico indimenticabile, in linea con una serie TV di grande successo.

Il successo della serie TV Fallout sta generando un effetto a catena nei videogiochi di Bethesda con una crescita di vendite certamente notevole, considerata quasi una rinascita dell’IP. Non un unicum, perché era qualcosa avvenuto anche in altre occasioni, ad esempio con la serie di The Witcher di Netflix che, da solo, aveva rilanciato il capolavoro ormai pluridecennale di The Witcher 3. Niente male per un ‘vecchio’ gioco. Fallout sta generando un effetto molto simile, pressoché identico. E Bethesda sta cavalcando questo successo, ne sta largamente approfittando.

Non deve pertanto sorprendere che vi sia anche un Fallout tra i giochi ‘gratis’ concessi stavolta ad Amazon prime. Il successo della serie tv è virale e si allarga anche ai videogiochi stessi. In particolare a partire da giovedì 2 maggio giungeranno due giochi alquanto importanti, cioè Tomb Raider Game of the Year Edition e LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Quanto si definisce ‘classici indimenticabili’.

Amazon Prime proporrà inoltre una vasta gamma di giochi altrettanto classici; a partire dal classico indie ‘The Forgotten City’ e a seguire con una miriade di piccole chicche, specie per i più giovani: Dark City: International Intrigue, Nine Witches: Family Disruption, Electrician Simulator (EGS), 100 Doors Games: Escape from School e Spirits of Mystery: Whisper of the Past.

Si tratta di giochi capaci di intrattenere diverse ore, ciascuno a suo modo particolare: vi sono simulatori più o meno seri, indie più o meno impegnativi, giochi adatti ai più piccoli e vecchie avventure. Senza dubbio Lara Croft nella sua ‘prima’ versione e LEGO rimangono però le gemme di questa assortita e particolare collezione.

La chicca dei ‘regali’ di Amazon Prime

In questo contesto però la gemma della collezione, la sua ‘chicca’ in assoluto viene data dalla proposta che giungerà nel corso del mese di avere Fallout Goty nel ‘pacchetto’, di averlo a disposizione per gli abbonati. Si tratta del terzo episodio, forse tra i più completi della saga: ore e ore di divertimento nella wasteland, impegnati nella risoluzione di enigmi e quest, di combattimenti e dialoghi avvincenti. Assieme a Oblivion e Skyrim, Fallout 3 è ‘IL’ titolo per eccellenza della saga, un videogioco che ha fatto la storia degli action RPG.

Per non citare i tanti, tantissimi DLC: a volte classici, a volte sperimentali, altre volte ancora capaci di cambiare drammaticamente le atmosfere della saga videoludica, passando dall’horror, al gotico, allo sparatutto più puro.

Ma come ottenere la Goty Edition di Fallout 3? Basterà riscattarli tramite l’apposita pagina di Amazon Prime Gaming o in alternativa tramite la Amazon Games App. Se proposti attraverso specifiche piattaforme, ad esempio GOG.com o Epic Games Store basterà inserire il codice digitale nel form adatto.