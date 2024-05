Droni? No grazie: con questa AI ti basta una sola immagine per realizzare dei video assurdi | I videomaker stanno impazzendo

I droni sono diventati uno degli strumenti indispensabili per tutti coloro i quali vogliono realizzare dei video davvero da paura.

Grazie a questi piccolissimi, ma sofisticatissimi strumenti volanti, infatti, i video realizzati affascinano, emozionano, stupiscono tutti quelli che, poi, una volta condivisi, li visualizzano. Eppure, nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare di una Intelligenza Artificiale in grado di generare dei video mozzafiato partendo da una immagine soltanto.

Ebbene sì, avete capito benissimo. I videomaker stanno letteralmente impazzendo a causa di tutto ciò. Come è possibile che una sola immagine possa da il via ad un video completo, da paura senza che si scenda in strada a girare video per ore prima che si possa, finalmente, montare un prodotto finito e, soprattutto, di alta qualità?

Beh, la risposta è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Ormai, l’Intelligenza Artificiale è dovunque, in qualsiasi posto ed all’interno della stragrande maggioranza di dispositivi ed applicazioni. Ha letteralmente invaso tutti i settori tecnologici e non. Ed ecco che, adesso, è la volta dei video da condividere con altri utenti.

Ma anche dei video che vengono realizzare per eventi pubblici e privati. Insomma, i videomaker devono sottostare alla legge del più forte che, in questo momento, è l’Intelligenza Artificiale. Ecco perché vogliamo parlarvi di questo tool davvero fighissimo che vi consentirà di realizzare dei video fantastici anche senza alcuna esperienza.

Runway: il sito che si propone di promuovere la tua creatività!

Questo è il nome del sito che, con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale e partendo da una immagine, una foto statica, ti permetterà di avere un risultato assurdo: un video che lascerà a bocca aperta tutti quelli che lo visioneranno. Per iniziare a sfruttarlo, vi basterà collegarvi ad internet cliccando sul browser Google e digitando proprio Runway.

Fatto ciò, cliccate sul primo risultato di ricerca, entrate all’interno del sito e, tra le tante voci contenute al suo interno, cliccate su quella Text/Image to Video. Nella schermata che vi si presenterà dinanzi avrete ben due soluzioni. Scegliete, ovviamente, non quella relativa al testo, ma quella relativa all’immagine da caricare.

Ricercatela all’interno delle cartelle presenti sul vostro Pc ed una volta effettuato l’upload di una di queste, non dovrete fare altro che cliccare sul pulsante Generate che apparirà alla vostra destra sullo schermo. Basterà attendere pochissimi secondi affinché avvenga quella che potremmo considerare una vera e propria magia: avrete un video pazzesco da poter scaricare cliccando sul pulsante apposito.