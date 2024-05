Maggio che rivoluzione nello Zodiaco: ecco i segni ricoperti dalla fortuna e dall’amore | Per questi altri invece non c’è nulla da fare

Ogni anno, quando questo sta per volgere al termine, si attendono le predizioni dei vari oroscopi che, puntualmente, come un orologio svizzero, arrivano.

Tutti hanno curiosità di sapere cosa il nuovo anno andrà a riservare al propri segno zodiacale. E ci si ritrova incollati agli schermi del proprio televisore a vedere ed ascoltare gli esperti proferire su amore, salute, fortuna e denaro. Sono molti anche quelli che si avvalgono di ciò che viene scritto all’interno delle riviste, sia quelle online che quelle cartacee.

Ovviamente, però, c’é da dire che non esistono sono gli oroscopi annuali. Come ben sapete, infatti, ci sono gli oroscopi giornalieri, quelli settimanali ed anche quelli mensili. Proprio a riguardo di questi ultimi, vogliamo svelarvi cosa gli stri propongono per questo nuovo mese di maggio che è iniziato da pochissimi giorni, anzi, da pochissime ore.

Lo vedremo analizzando segno per segno chi avrà maggiore fortuna e chi, invece, dovrà attendere il mese successivo o, addirittura il prossimo anno. In quest’ultimo caso, si farebbe bene a limitare i danni ed attendere, con molta, ma molta pazienza che questo 2024 volga al termine il più presto possibile. Scopriamo, allora, insieme, quali sono i segni più fortunati di maggio.

Fortuna, soldi, amore e salute: ecco cosa dicono le stelle a maggio!

Iniziamo subito dal segno dell’Ariete. Maggio sarà un mese stupendo sotto tutti i punti di vista, dall’amore al lavoro. Ed è anche il caso per capire cosa si vuole dal futuro. I nati sotto il segno del Toro, poi, avranno l’energia giusta per recuperare qualche svantaggi sul lavoro e per tenere viva la luce relativa ai propri sentimenti.

Passiamo, adesso, agli amici dei Gemelli che proprio in questo mese di maggio vedranno l’inizio di un anno davvero fantastico. In particolar modo, sarà la seconda parte di questo mese a dare loro la spinta giusta per ripartire a mille. Il segno del Cancro, invece, dovrà stare attento a non farsi del male da solo. Sì, avete capito proprio benissimo.

Le cose possono andare bene, ma devono stare attenti a loro stessi. Quelli nati sotto il segno del Leone, farebbero meglio a pensare già al prossimo mese di giugno, dato che maggio non si presenta proprio benissimo. Anche quelli della Vergine non vivranno un periodo proprio positivo, ma hanno le forze giuste per rialzarsi sin da subito. I nati sotto il segno della Bilancia dovranno tenere duro per venti giorni in questo mese.

Poi, apparirà una luce in fondo al tunnel, anche se la strada è in salita. Gli Scorpione, dopo un periodo nero, possono rialzare la testa e guardare al futuro con serenità. Quelli del Sagittario possono godere di coraggio e forza per i propri progetti futuri, ma devono stare molto attenti a non puntare, come sempre, su quelli irrealizzabili. Anche i Capricorno dovranno combattere e sudare per rialzarsi così come tutti quelli nati sotto il segno dell’Acquario. Infine, i Pesci capiranno che sognare ad occhi aperti non sempre fa bene e trascorreranno un periodo di attenta riflessione.