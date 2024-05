Carte di Credito: ecco i 5 sistemi più usati per le truffe online e per farsela clonare | Uno di questi è la vera minaccia quotidiana

Oggigiorno, specialmente in quest’ultimo periodo, le truffe bancarie sono diventate praticamente la quotidianità; sono davvero tantissime le vittime.

Di strumenti utilizzati dai criminali informatici ce ne sono davvero tantissimi. E, nonostante questi siano ampiamente conosciuti dai cittadini, il numero di vittime è sempre crescente. In particolar modo quando si parla di phishing o di smishing, possiamo dire che, purtroppo, sia davvero qualcosa in netta e costante crescita.

Mail ed sms contenenti link da cliccare con somma urgenza perché, magari, una spedizione non è andata a buon fine o perché il conto corrente degli utenti che ricevono il messaggio sono sotto attacco o ci sono movimenti sospetti, ne arrivano a bizzeffe ogni giorno. Ma uno dei problemi più grandi in questo periodo è sicuramente la clonazione della carta.

E questa può avvenire in diversi modi ed in diverse situazioni. Il risultato è, purtroppo, solo e soltanto uno: la carta clonata ed il conto corrente completamente svuotato. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ma vediamo insieme come avviene la clonazione e, soprattutto, cerchiamo di capire insieme come evitare che questo episodio spiacevolissimo accada.

Ecco come ti clonano la carta: prestare massima attenzione!

Innanzitutto, vi diciamo che c’é un luogo fisico ed un momento preciso in cui la clonazione avviene in pochissimi istanti e senza che gli utenti se ne accorgano. Il luogo è lo sportello ATM della propria banca o anche di altro Istituto di Credito presente sul territorio nazionale. Ovviamente, questa tipologia di truffa può avvenire anche presso gli ATM postali.

Ebbene sì, in questi casi, anche se è difficile accorgersene, dovete spere che gli sportelli vengono manomessi per far sì che si trovi lo spazio necessario alla installazione di dispositivi piccolissimi, gli skimmer, che, molto spesso, sono all’interno dello slot della carta stessa. Ovviamente, non possiamo menzionare anche le telecamere.

Queste sono davvero piccolissimi e sono utili ai truffatori per conoscere alla perfezione il Pin della carta. Per farlo, però, inseriscono anche uno skimmer sotto al tastierino numerico utilizzato per digitarlo. Ovviamente, questa particolare tipologia di truffa può avvenire anche online. Del phishing e dello smishing ne abbiamo parlato già in apertura. Ma bisogna attenzionare anche gli acquisti online e, soprattutto i siti all’interno dei quali si va ad acquistare.

Ma come evitare che accada tutto ciò? Beh, per le mail di phishing e gli sms vi abbiamo già dato più volte la soluzione. Questi strumenti contengono errori grammaticali e le banche non inviano mai messaggi in questo modo. Per gli acquisti online, il nostro consiglio è quello di affidarvi, ad esempio, a PayPal o ai Wallet digitali che hanno misure di sicurezza altissime. Per quanto riguarda, invece, gli ATM, state molto attenti alle manomissioni!