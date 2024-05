Rolex ed il mito del Submariner: ecco le versioni più pregiate di un orologio che più del lusso è un’icona di moda e cinema | Scegli questi ed avrai un tesoro al polso

Diciamoci la verità, i Rolex sono gli orologi dei sogni di tantissimi cittadini che vedono in loro uno status symbol, un segno di lusso, di agiatezza.

Sono prodotti da un’azienda svizzera da cui prendono il nome che, però, è stata fondata ben 119 anni fa in Inghilterra. Era, infatti, il 1905 quando iniziò il suo percorso nel settore dell’orologeria. E sin da subito ha avuto un enorme successo. Quest’ultimo, però, è esploso tra gli anni ’20 e gli anni ’50 del secolo scorso.

E tutto ciò è avvenuto grazie alle innovazioni portate sul mercato dall’azienda in questo settore. innovazioni che, nel tempo, sono diventate un suo marchio di fabbrica. Uno dei sui prodotti di punta è il Rolex Submariner, ovvero l’orologio subacqueo che è arrivato nel lontano 1954 e subito ha stravolto il mercato degli orologi da polso.

Sì, perché oltre ad essere il primo orologio capace di resistere ad immersioni fino a 100 metri, ha anche una versione in oro massiccio. Questa è arrivata 15 anni dopo, nel 1969. Nonostante abbia ben 70 anni, però, questo orologio non è mai passato di moda dato che, nel tempo, tanti sono state le migliorie apportate al case, al bracciale ed alla sua capacità di immersione che è aumentata a ben 300 metri.

Sono tanti coloro i quali vanno alla ricerca di uno dei modelli di questo orologio da polso targato Rolex. E non parliamo solo di quelli più nuovi, ma anche di quelli che sono arrivati sul mercato oltre mezzo secolo fa. Sono molti i collezionisti che ne vanno alla ricerca e sono disposti anche a sborsare cifre astronomiche per averli. Ma qual è il pezzo più pregiato sul mercato? Quale bisogna scegliere?

Rolex Submariner: ecco la guida alla scelta del modello giusto, di lusso ed alla moda allo stesso tempo.

Partiamo subito forte con il Rolex Submariner 124060, l’orologio migliore per le immersioni con cassa in Oystersteel da 41 mm e quadrante nero. Il suo costo si aggira intorno ai 13 mila dollari. Un altro pezzo pregiato è il Rolex Kermit Submariner Steel Watch con il case in verde per celebrare il 50° anniversario di questi orologi. Il suo prezzo si aggira intorno ai 16500 dollari.

Dello stesso colore, poi, è il Rolex Hulk Submariner 116610V che ha sostituito proprio il modello di cui abbiamo parlato in precedenza nel 2010. Il suo costo arriva a circa 22550 dollari. Poi c’é il Rolex Submariner Blue Dial Smurf 116619LB, il Puffo, poiché il colore dominante era il blu, aveva anche il case ed il bracciale in oro bianco. Il suo costo si aggira intorno ai 48 mila dollari.

A circa 45 mila dollari, poi, è quotato il 1979 Rolex 18K YG Submariner 1680, il primo orologio disponibile in oro puro, prodotto per ben 20 anni, fino agli anni ’80 dello scorso secolo. Chiudiamo questa nostra guida con il Rolex 16660 Full-Set Comex Sea-Dweller, il cui nome è dovuto dalla Compagnie Maritime D’expertises. Questo marchio lo ha reso quello maggiormente desiderato tra i collezionisti ed il suo valore è pari a 88500 dollari!